Incidente a Chioggia, motociclista investe una 22enne sulle strisce pedonali e poi muore. Lei è grave Addio a Simone, avrebbe compiuto 21 anni domenica

CHIOGGIA (VENEZIA) - Incidente mortale nel tardo pomeriggio di oggi, 27 luglio, intorno alle 17.30 in via della Stazione. A perdere la vita Simone Matterazzo, giovane motociclista 20enne, originario di Piove di Sacco. Le Forze dell'ordine sono al lavoro per chiarire l'esatta dinamica del sinistro dov'è rimasta ferita gravemente anche una 22enne che attraversava sulle strisce pedonali travolta dalla moto, una Ducati 600.

La dinamica dell'incidente: giovane grave, motociclista morto

Stando alle prime informazioni, pare che il motociclista stesse andando in direzione Chioggia quando all'altezza delle strisce pedonali si è trovato di fronte ad una ragazza intenta ad attraversare. La giovane di 22 anni di nazionalità tedesca è stata colpita dalla moto e il motociclista è caduto violentemente sbattendo nella sua corsa contro un palo a bordo strada. La ragazza è stata intubata e portata via con l'elisoccorso all'ospedale di Padova. La viabilità è stata interdetta, bloccata anche la circolazione dei bus fino alle 19.

Chi era Simone Matterazzo

Simone Matterazzo avrebbe festeggiato il suo 21esimo compleanno la prossima domenica. Originario di Piove di Sacco, dove viveva con i suoi genitori e le due sorelle, giocava nella squadra juniores del Fossò. Grande appassionato di moto e barche. Da qualche tempo lavorava al mercato ittico e, questo pomeriggio, stava rientrando a casa dopo il lavoro.

Poi il tragico epilogo.