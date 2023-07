Trieste. Pedone investito da un'auto, è grave. Ferita anche la donna alla guida della macchina

TRIESTE - Pedone investito, è grave. L'incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, 27 luglio, intorno alle 19.20. Ad essere investito un uomo di 60 anni che è stato soccorso per le ferite che ha riportato in seguito ad un grave incidente stradale avvenuto in via Giulia all'altezza del civico 104. La dinamica del sinistro è ancora in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia locale ma stando alle prime informazioni, sembra che l'uomo sia stato investito da una vettura e sia rovinosamente caduto a terra. Sul posto, gli infermieri della Sores hanno inviato due ambulanze a l'automedica provenienti da Trieste. Importanti le ferite che ha riportato. Soccorsa anche la donna che guidava la vettura, per un trauma al torace. È stata arrivata in codice verde all'ospedale di Cattinara con l'ambulanza.