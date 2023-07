CERVARESE SANTA CROCE - Ha investito un pedone con l'auto ed è scappato non prestando soccorso al ferito. Il giovane ha riportato gravi traumi nell'impatto con la vettura e si trova ancora ricoverato all'ospedale di Padova in prognosi riservata, mentre l'automobilista, a cui sono risaliti i carabinieri, è stato denunciato per lesioni gravi e omissione di soccorso. A finire nei guai un quarantenne del posto che era alla guida della sua auto di grossa cilindrata quando ha investito il pedone.



LA DINAMICA

Il grave episodio è avvenuto venerdì notte a Cervarese Santa Croce lungo un tratto della provinciale 38 in via Fossona. Si tratta del lungo rettilineo, interrotto solo dalla rotatoria di via Roma, che dai confini con Saccolongo arriva fino a Rovolon. Ed è all'altezza della chiesa di Fossona e del nuovo locale Revò che venerdì notte è avvenuto il grave incidente. L'automobilista ha investito il giovane che stava attraversando la strada scaraventandolo a terra. In un primo momento l'uomo alla guida si è fermato, ha constatato la gravità di quanto era successo e, forse perché spaventato e sotto choc, ha reagito mettendo in moto l'auto e allontanandosi dal luogo dell'incidente senza prestare soccorso al pedone. Una reazione che gli è costata la denuncia dei carabinieri.

L'INTERVENTO

Di quanto accaduto si sono subito accorti di avventori del locale che sono corsi in strada per prestare soccorso al giovane che giaceva in gravi condizioni sull'asfalto. Subito sono stati chiamati i soccorsi e oltre all'ambulanza del 118 è arrivata anche una pattuglia dei carabinieri della compagnia di Abano Terme. Grazie ai testimoni del bar che hanno soccorso il giovane e hanno registrato la targa, i carabinieri hanno avviato un'attività di indagine per identificare l'automobilista, e non c'è voluto molto ai militari dell'Arma per risalire a chi si trovava alla guida dell'auto quella sera. L'uomo è stato così denunciato all'autorità giudiziaria e dovrà rispondere di lesioni gravi e omissione di soccorso.

LA PROVINCIALE

Via Fossona è una strada purtroppo nota anche per la velocità con cui viene attraversata dagli automobilisti. Un rettilineo, oggi "spezzato" da una rotonda, dove ancora si corre troppo, tanto che l'amministrazione comunale sta pensando di installare due telecamere per contrastare la velocità. Il progetto è ancora in fase di elaborazione con la richiesta al Prefetto di Padova e alla Provincia di poter procedere con l'installazione delle due telecamere che in un senso, ovvero verso Saccolongo, e nell'altro verso Bastia, riprenderebbero gli automobilisti che non rispettano i limiti di velocità.