PADOVA - Accoltellamento oggi, domenica 23 luglio, alle 14 in via Dorighello a Padova. Tre persone coinvolte, una è deceduta sul posto mentre un'altra grave è stata trasportata in ospedale. Presenti sul luogo del delitto i carabinieri e i vigili del fuoco.

Sul posto è arrivato il comandante del reparto mobile Gaetano La Rocca e il pm di turno Roberto Piccione.

+++Notizia in aggiornamento+++