La follia dello stalker: travolge un carabiniere, si dirige contro un altro militare, ma è raggiunto dai colpi di pistola. E' gravissimo

PADOVA - Un carabiniere investito e ricoverato con una frattura scomposta al ginocchio.

Un uomo, di nazionalità albanese, gravemente ferito dopo essere stato raggiunto da colpi d'arma da fuoco. E' accaduto oggi pomeriggio, 14 luglio 2023, nel quartiere Sacra Famiglia di Padova in vicolo Castelfidardo. Questi i fatti appena accaduti: l'investitore, un uomo cui era stato proibito di avvicinarsi (per stalking) all'ex moglie che abita nella via, violando il divieto, si è presentato sotto casa della donna che ha chiamato il 113 chiedendo aiuto. I carabinieri hanno velocemente raggiunto il luogo e colto lo stalker sul fatto, invitandolo ad andare via subito. A questo punto, l'uomo è salito in macchina, ha fatto finta di andarsene, ma all'improvviso ha "virato" andando a colpire alla gamba uno dei due militari chino sull'auto di servizio per stendere il verbale. A questo punto - ma la dinamica esatta dell'accaduto è ancora da confermare - lo stalker si sarebbe diretto, forse armato di coltello, contro il secondo militare, il quale ha tirato fuori la pistola e sparato alcuni colpi ferendolo gravemente. In ospedale è ricoverato anche il carabiniere investito.

+++Notizia in aggiornamento++