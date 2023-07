Travolta sulle strisce a Chioggia, turista francese di 22 anni in ospedale con politrauma. Come sta

VENEZIA - É ricoverata all'ospedale dell'Angelo a Mestre, prognosi riservata. La 22enne francese, M.F., investita ieri sulle strisce pedonali a Chioggia da Simone Matterazzo, 20 anni, ha diversi traumi e resta sotto la stretta sorveglianza dei medici.

Ma a quanto si apprende non sarebbe in pericolo di vita.

Una sorte ben diversa da quella di Matterazzo, morto sul colpo. Ieri pomeriggio, 27 luglio, il giovane stava tornando a casa, a Piove di Sacco, dopo una giornata di lavoro al Mercato Ittico di Chioggia. Stava guidando la sua Ducati 600 quando in via della Stazione ha investito la turista francese. Avrebbe tentato in tutti i modi di evitarla e sbandando è andato a sbattere contro un palo. Per lui non c'è stato nulla da fare.