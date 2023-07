Schianto nella notte a Jesolo, 26enne investito e ucciso da un'auto. Chi era Nicolas

JESOLO (VENEZIA) - Un giovane di 26 anni è stato investito e ucciso questa notte, tra il 22 e il 23 luglio. L'incidente è avvenuto intorno alle 3 in via Ca' Gamba a Jesolo, l'auto ha centrato il pedone in pieno. Si tratta di un giovane di Musile di Piave, Nicolas Maritan.

Dalle prime informazioni sembra che il 26enne fosse appena sceso dalla macchina su cui viaggiava con altri amici: a quel punto sarebbe sopraggiunta l'auto che lo ha travolto.

Sul posto sono arrivati subito i soccorsi e la polizia locale ma per il 26enne non c'era più nulla da fare. Il sindaco Christofer De Zotti ha espresso le sue condoglianze alla famiglia del giovane: «Mi stringo attorno al dolore della famiglia per questo tragico incidente che spezza nuovamente una giovane vita».

Nicolas Maritan viveva a Musile di Piave ed era originario di San Donà. Ha studiato al liceo artistico Michelangelo Guggenheim a Venezia.