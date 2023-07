Dolo. Ragazzino di 11 anni investito in bicicletta: elitrasportato a Padova in osservazione

DOLO (VENEZIA) - Un ragazzino di 11 anni è stato investito da una vettura ieri, martedì 25 luglio, all’inizio di via Luigi Nono, poco distante dalla sua abitazione, mentre percorreva la strada in bicicletta. È in condizioni stazionarie, ma che non destano preoccupazioni.

L’investitore, dopo l'impatto, si è prontamente attivato ed ha chiamato i soccorsi: sembra si tratti di un artigiano che stava recandosi nel quartiere per dei sopralluoghi.

Il ragazzino nell’impatto si è procurato vari traumi e i sanitari dell’ospedale di Dolo, accorsi prontamente, visti anche i sanguinamenti hanno preferito richiedere l’intervento dell’elisoccorso per il trasporto del ragazzo nell’ospedale di Padova dove è stato prontamente ricoverato in osservazione.

Dopo i vari accertamenti effettuati le condizioni fortunatamente non sono parse gravi ma precauzionalmente è stato tenuto in osservazione dove ancora ieri era ricoverato. Subito intervenuti nel luogo dell'incidente anche gli agenti della polizia locale dell'Unione dei Comuni della Riviera del Brenta che hanno effettuato i rilievi, posto sotto sequestro i mezzi incidentati e e verbalizzato una testimonianza che ha consentito la ricostruzione dell'incidente che ha escluso, come causa, l’eccesso di velocità.