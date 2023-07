San Donà. Scontro fra due auto e un furgone che finisce ribaltato: conducente incastrato e due feriti in ospedale

SAN DONA' (VENEZIA) - Due auto e un furgone si sono scontrati in Via Martiri delle Foibe e due persone sono rimaste ferite.

Nella dinamica dell'incidente, il furgone si è rovesciato. È successo poco dopo le 18:30 oggi mercoledì 26 luglio.

I pompieri arrivati dal locale distaccamento, hanno messo in sicurezza il teatro dell’evento ed estratto una persona rimasta incastrata, che è stata stabilizzata dai sanitari del Suem per essere elitrasportata in ospedale a Mestre. L’altra persona ferita è stata trasferita in ambulanza al pronto soccorso del locale ospedale. Illeso il terzo conducente assistito sul posto.

I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore con la rimozione dei mezzi da parte del soccorso stradale.