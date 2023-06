VICENZA - Tamponamento in A4: Lancia Y colpisce un furgoncino e prende fuoco. Ferita la conducente dell'auto. Alle 15:45 di oggi, giovedì primo giugno, i vigili del fuoco sono intervenuti in autostrada A4 tra gli svincoli di Vicenza Ovest ed Est dopo le gallerie dei berici per un tamponamento e l’incendio di un’auto: una giovane conducente ferita.

I pompieri accorsi da Vicenza hanno raggiunto con difficoltà, per la galleria completamente occupata delle auto, il luogo dell’incidente spegnendo la Lancia Y che ha tamponato, la cui conducente è rimasta ferita.

La donna è stata presa in cura dal personale sanitario del Suem e trasferita in ospedale. Illese le due persone che viaggiavano nel piccolo furgoncino tamponato. Sul posto il personale ausiliario di autostrada e la polizia stradale. A causa dell’incendio si sono formate lunghe code con notevoli ripercussioni sul traffico autostradale.