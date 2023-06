Cologna Veneta. Scontro spaventoso tra un'auto e un bus di linea: due morti e tre feriti

COLOGNA VENETA - Incidente mortale a Cologna Veneta. Poco dopo le 14.30, in frazione Baldaria, lo schianto spaventoso tra un'auto e un bus di linea. Nell'impatto due persone sono morte e tre sono rimaste ferite. La più grave è stata trasportata in elicottero all'ospedale di Borgo Trento in codice rosso.

Le altre due persone ferite sono state medicate al pronto soccorso di San Bonifacio. Le cause dell'incidente sono in corso di accertamento. Sul posto vigili del fuoco e polizia locale.