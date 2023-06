BOLZANO VICENTINO (VICENZA) - Incidente intorno alle 8.40 di oggi, 16 giugno. Un 38enne di Quinto Vicentino stava percorrendo la Sp 30 in direzione del centro quando in via Carpaneda Bassa si è schiantato contro un furgone, guidato da un 68enne di San Pietro in Gu che era fermo al lato della strada.

Il 68enne è stato portato all'ospedale di Vicenza mentre il 38enne è illeso.

Sul posto la polizia locale.