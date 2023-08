Piove di Sacco dice addio a Simone Matterazzo sulle note di Marco Mengoni e i rombi delle moto degli amici Video

PIOVE DI SACCO (PADOVA) - L'addio a Simone Matterazzo tra i rombi delle moto e le note di "Ti ho voluto bene veramente" Marco Mengoni: «Così sono partito per un lungo viaggio...». Una cerimonia particolarmente commossa quella di oggi, 5 agosto, per dare l'ultimo saluto al 20enne morto lo scorso 27 luglio in un terribile incidente attorno alle 17.30 ha inforcato la sua adorata Ducati per tornare a casa dalla famiglia, a Piove di Sacco. Su via della Stazione una turista francese di 22 anni stava attraversando sulle strisce pedonali. Simone ha cercato in tutti i modi di evitarla ed è finito contro un palo. Lei è stata ricoverata in ospedale, per lui non c'è stato nulla da fare. A prender parte al rito funebre tantissimi amici e conoscenti di Simone, oltre alla sua famiglia. Tra i momenti più commoventi, anche il lancio di palloncini con i colori rosso e gialli, azzurri e uno a forma di moto, la più grande passione di Simone.