La pioggia non ferma il Ferragosto padovano: in centinaia in Prato della Valle per i fuochi

PADOVA - Nasi all'insù, mani che si muovono a tempo, stupore sul volto dei bimbi. E ancora controlli serrati, squadre antiterrorismo in azione. Eccoli i fuochi in Prato della Valle, lo spettacolo più atteso dell'estate per chi resta in città. Eccoli dopo due anni di stop, eccoli dopo due anni di distanziamento forzato. E poco importa che un temporale si sia abbattuto sulla città del Santo proprio in serata. La folla non si è data per vinta, c'è chi ha cercato riparo sotto i portici e chi ha sfidato le intemperie con k-way e ombrelli pur di stare sotto il palco.

APPROFONDIMENTI PADOVA La pioggia non ferma il Ferragosto padovano: il ritorno dei fuochi... PADOVA Fuochi di Ferragosto in Prato della Valle, musica e musei aperti:... LA GUIDA Ferragosto a Nordest, tra fuochi in spiaggia e musei aperti. Ecco... PADOVA Ferragosto in Prato della Valle, spettacolo pirotecnico dedicato alla... PADOVA Dopo 2 anni tornano i fuochi in Prato della Valle: tutti con gli... PADOVA Padova, raccolte 2000 firme per fermare i fuochi in Prato della... PADOVA «I fuochi in Pra' sono cose da anni '80 e spaventano...

Lo spettacolo

Musica e fuochi per la serata di Ferragosto. Tutto ha inizio intorno alle 21 quando sul palco salgono Leony da Berlino e Kayma da Tel Aviv, cantanti da decine di milioni di visualizzazioni su Youtube che saranno un richiamo per il pubblico in particolare più giovane. Si balla, si ride attorno all'isola Memmia. Ma si sa, è l'attesa che tutto cominci. Perché anche se ogni anno (salvo lo stop per la pandemia) si ripetono, ogni volta è come se fosse la prima. Lo spettacolo pirotecnico del Ferragosto 2022, però, ha qualcosa di diverso. Lo scoppio è stato silenziato con una tecnica particolare per evitare di spaventare i nostri amici a 4 zampe.

Le polemiche

Su quest'ultimo punto, gli animali, si era sviluppata una bagarre. Marco Carrai aveva dato il via a una raccolta firme per cancellare i fuochi d'artificio per non dar fastidio a cani e gatti. Parole che avevano sollevato un piccolo polverone in città. Patrizio Bertin, presidente di Ascom, aveva accusato il leader di Orizzonti di non occuparsi di faccende più serie, mentre dall'amministrazione il punto è stato tenuto fermo. Approntando, assieme alla Parente Fireworks, un sistema per far sì che lo spettacolo pirotecnico fosse più silenzioso.

I controlli

Niente disordini. E per garantire che la serata fosse tranquilla, sono stati schierati 150 tra uomini e donne delle forze dell'ordine, comprese le squadre antiterrorismo. Prato della Valle è stato chiuso al traffico tra le 19 e le 2 con conseguenti cambiamenti per le linee di autobus e tram. Inoltre, il sindaco Sergio Giordani ha emanato un'ordinanza per vietare l'accensione di lanterne cinesi, l'uso di droni, l'introduzione nella piazza più grande d'Europa di bottiglie di vetro, ombrelli, lattine, spray urticante e qualsiasi altra cosa contundente. Per questo sono stati posizionati dei varchi ai vari ingressi di Prato della Valle.