PADOVA - La musica di radio Company, il grande spettacolo pirotecnico curato dalla Parente Fireworks e la speranza che il periodo più duro della pandemia sia finalmente spalle. Sono questi i principali ingredienti dei fuochi di Ferragosto che, dopo due anni di stop legati al Covid, la notte del 15 agosto tornano nuovamente in Prato della Valle. Nonostante i dubbi delle scorse settimane, la decisione è stata presa: il tradizionale evento che ogni anno fa arrivare nella piazza più grande della città decine di migliaia di persone dalla città e un po' da tutta la provincia, si farà.



LA PANDEMIA

L'ultima edizione in presenza, quella del 2019, ha visto oltre 70.000 persone con il naso all'aria per ammirare lo spettacolo pirotecnico. Poi la pandemia ha bloccato tutto. A dire vero, l'assessore al Commercio Antonio Bressa ha cercato, tanto nel 2020, quanto l'anno scorso, di conciliare distanziamento sociale e tradizione. Due anni fa, per esempio, è stata organizzata una sorta di festa diffusa, ovvero una serie di piccoli eventi che si sono tenuti un po' in tutto il centro storico. L'anno sorso, invece, sono stati organizzati alcuni spettacoli che hanno avuto come filo conduttore Padova Urbs picta. L'evento principale è stato il Tour United 2021 che è arrivato in piazza Garibaldi. Quest'anno, però, nonostante il Covid non sia ancora completamente sotto controllo, si è deciso di tornare alla tradizione.



IL PROGRAMMA

Come accaduto fino al 3 anni fa, infatti, sarà allestito un grande palco nel lobo di Santa Giustina, dove si alterneranno i dj e i vocalist di radio Company e si esibiranno i protagonisti della scena musicale italiana e non solo con le canzoni dell'estate 2022. Big Bang Company ritorna, dunque, alla grande con un cast internazionale: da Tel Aviv Kayma, da Berlino Leony e gli italianissimi Fasma, Longo feat Martina Corona, oltre ai cantanti emergenti I Greta, Tommaso Cesana e, a festeggiare i 20 anni dopo la sua prima esibizione in Prato della Valle, Miss Moony con il pezzo che ha conquistato il mondo Point of view. Alle 23.30, poi, tutti con il naso all'insù per ammirare il cielo e il Prato che s'illumineranno di luci e colori dello spettacolo priromusicale a basso impatto acustico, realizzato con l'accompagnamento della voce narrante e la colonna sonora a cura della ditta Parente Fireworks. Dopo lo spettacolo pirotecnico, per chiudere la serata, è in programma uno speciale dj set con Diego Broggio. A breve sarà pubblicata anche l'ordinanza di chiusura al traffico dell'area. Una chiusura che contemplerà la modifica di alcune corse del tram. Come di consueto il Comune, oltre al piano del traffico, dovrebbe mettere in campo un'ordinanza che vieta la vendita e il consumo di bevande contenute in bottiglie di vetro e farà scattare il divieto di utilizzare le cosiddette lanterne cinesi. Lo stesso discorso vale per gli spray, in modo particolare quelli al peperoncino e quelli a schiuma. Vietati anche i palloncini gonfiati a elio e i droni.



LA SICUREZZA

Gli anni scorsi, poi, per garantire la sicurezza della serata, sono stati schierati 150 uomini delle forze dell'ordine. Nel pomeriggio, del 15 agosto, l'intera piazza veniva bonificata con l'impiego degli artificieri. Insomma, la raccolta firme lanciata un paio di settimane fa dall'associazione Orizzonti per dire basta allo spettacolo pirotecnico ferragostano, sembra proprio essere caduta nel vuoto. Anche i Fuochi in Prato per Ferragosto rappresentano il tentativo di un progressivo ritorno alla normalità dopo oltre due anni di restrizioni. Restrizioni che, per esempio, hanno praticamente azzerato i festeggiamenti di Natale del 2020. In quell'occasione, per la prima volta, il Comune si è limitato a predisporre le luminarie sui principali monumenti cittadini e ad allestire qualche abete natalizio. Per il resto praticamente nulla. Quest'anno, invece, i festeggiamenti natalizi sono tornati praticamente come prima della pandemia anche se sono stati evitati i grandi eventi che, tradizionalmente, vengono ospitati in Prato ovvero i fuochi di fine anno e il rogo della Befana. Eventi che, però, non è escluso che possano tornare in occasione delle prossime festività.