Esplosione alla centrale, sabato il funerale di Adriano Scandellari: previste centinaia di persone

PONTE SAN NICOLO' - Sabato 20 aprile alle 10,30 si celebrano i funerali di Adriano Scandellari, l'ingegnere di 57 anni di Ponte San Nicolò morto nella strage della centrale idroelettrica nel bolognese. La funzione religiosa sarà officiata dal parroco don Daniele Cognolato nella parrocchia di San Nicola.

E' probabile che saranno a centinaia le persone che vorranno stringersi attorno alla moglie Sabrina e alle due figlie in un momento così delicato della loro esistenza. Parteciperà anche il sindaco Martino Schiavon con l'assessore ai Lavori pubblici Enrico Rinuncini e i loro più stretti collaboratori. In un primo momento Scandellari rientrava tra i dispersi della strage e questo dettaglio aveva lasciato una remota speranza ai familiari, poi ventiquattro ore dopo anche il suo corpo senza vita è stato rinvenuto. Se la parrocchia di San Nicola non dovesse bastare per accogliere tutti i fedeli, si ipotizza che vengano sistemate delle panche nel piazzale esterno della chiesa. Nel frattempo venerdì sera, vigilia del funerale è prevista la recita di un rosario nella medesima parrocchia in memoria di un padre di famiglia che nella comunità parrocchiale era amato da tutti per il suo impegno.