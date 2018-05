di Federica Cappellato

LA STORIA DI LARA E LETIZIA

PADOVA - Unè diventato un. Un'potente, profonda e bellissima, tanto da meritare un premio., 48 anni, nate a distanza di tre giorni l'una dall'altra, entrambe residenti a, sono. Lara, malata dal 1999 de dal 2010 in attesa di trapianto, un mese fa ha festeggiato alla grande un primo fondamentale compleanno; insieme a Letizia ha celebrato la data della svolta. Era il 7 aprile 2017 quando l'amica di una vita le ha donato un rene , poi trapiantatole dall'equipe del professor Paolo Rigotti, direttore del Centro di trapianti rene e pancreas dell'Azienda ospedaliera universitaria di Padova. Facendola evadere dalla prigione della dialisi, regalandole letteralmente una nuova vita.Letizia, per quel regalo a Lara Martello, il 9 e il 10 giugno nel corso di una doppia cerimonia, civile e religiosa, riceverà infatti il Premio della Bontà, istituto fin dal 1975. Una decisione maturata senza clamori da parte della donatrice: «Per me, la salute è il dono più prezioso di cui una persona dispone - commenta Letizia Guglielmo - e ritenendomi fortunata perché nella mia vita non sono mai stata male, ho voluto fare la mia parte; una scelta che rifarei mille volte perché dando così tanta felicità ho ricevuto un bagaglio di emozioni così intense da esserne quasi sovraccaricata»...