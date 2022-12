Padova. Capodanno, attese 6 mila persone per il concerto di Max Gazzè. Scatta il piano sicurezza

PADOVA - Si attendono 6.000 persone la notte di San Silvestro in piazza Insurrezione a Padova per il concerto di Max Gazzè e il Comune, in collaborazione con le forze dell’ordine, i vigili del fuoco e la Prefettura mette in campo il mega piano di sicurezza.

Piano sicurezza: ecco le regole

L’accesso alla piazza, infatti, sarà possibile solamente attraverso 4 varchi. Saranno poi schierati 50 steward e 10 volontari della Protezione civile, oltre al personale delle forze dell'ordine. Sarà inoltre in vigore il divieto di somministrazione, vendita e detenzione di bevande contenute in bottiglie/recipienti di vetro e lattine, nonché il divieto di introdurre nell’area lanterne cinesi, spray, palloncini e droni, materiali esplodenti, fuochi d'artificio ed oggetti similari. La capienza massima sarà, appunto, di 6.000 persone. In piazza, però, saranno presenti 5 punti di somministrazione di cibo e bevande a cui si aggiungono 2 bar. Saranno, invece, 40 i bagni chimici che a disposizione degli spettatori.

«Il piano di sicurezza è stato studiato insieme ai professionisti incaricati con grande attenzione e in costante coordinamento con Prefettura, polizia di Stato, vigili del fuoco e personale sanitario – spiega l’assessore al Commercio Antonio Bressa - Tutti gli elementi d’ingombro sono stati rimossi o circoscritti per evitare che possano diventare ostacoli e saranno indicate in modo evidente tutte le ampie vie di fuga di cui è circondata la piazza. Ai cittadini dobbiamo solo ricordare di non portare nell'area dello spettacolo oggetti contundenti. Per il resto possono godersi la serata di musica con accesso libero e sapendo di trovare nell'area dello spettacolo e nelle zone limitrofe tutto il necessario per una serata di festeggiamento del nuovo anno».

La scaletta della serata prevede alle 22.30 l’inizio dello spettacolo con dj set a cura di radio Company. Alle 23.30, invece, a salire sul parco sarà Max Gazzè che si esibirà fino all’una con count down dal palco a mezzanotte. Dopo l’una ci sarà un altro dj set fino alle 2 del mattino.