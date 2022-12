PADOVA - Le attività commerciali che vendono alimenti e bevande la notte di Capodanno potranno rimanere aperte sino alle 3 del mattino. Ad autorizzare la proroga è un'ordinanza firmata l'altro ieri dal sindaco Sergio Giordani, su richiesta delle categorie economiche, come peraltro era avvenuto anche in passato. L'obiettivo è di dare la possibilità agli esercenti di rimpinguare gli incassi in una serata particolare, che sicuramente vedrà migliaia di persone raggiungere il centro storico, richiamate dall'iniziativa dell'amministrazione che ha organizzato in Piazza Insurrezione il maxi concerto di Max Gazzè per dare l'addio al 2022 e salutare l'arrivo del 2023. La decisione riguarda sia i locali del centro storico che dei quartieri, compresi quelli che solitamente potevano abbassare le serrande alle 2: in virtù del provvedimento, quindi, avranno tutti un'ora di lavoro in più, senza obbligo di comunicazione.

Locali aperti fino alle 3

A entrare nel dettaglio dell'ordinanza sindacale è stato ieri Antonio Bressa che a Palazzo Moroni ha la delega al Commercio. «I locali - ha messo in evidenza - potranno decidere di stare aperti fino alle 3 del primo gennaio, ed essere quindi stessi protagonisti della ricca offerta cittadina nella notte più lunga dell'anno. D'altronde prima del Covid era sempre stata prevista la possibilità di allungare l'orario di apertura la notte di Capodanno. Dopo due anni di stop per la pandemia, pertanto, ora ci facciamo trovare pronti, con un nuovo evento nel cuore della città, navette notturne a servizio del centro storico e una città intera che è pronta ad accogliere il 2023 in un clima positivo di festeggiamenti. Ovviamente, insieme alle forze dell'ordine, vigileremo per evitare eccessi, così come per l'evento di Piazza Insurrezione sono previsti tutti gli accorgimenti affinché la serata possa svolgersi in piena serenità e sicurezza. Una Padova attrattiva, godibile e con una ricca offerta culturale e di intrattenimento è quella che abbiamo in mente e che tante persone potranno trovare nella serata di Capodanno».

Lo spettacolo con Max Gazzè

Padova saluterà dunque il 2022 sulle note di Gazzè. Il cantautore romano sarà il grande protagonista della Notte di San Silvestro nella città del Santo dove si esibirà non più, come da tradizione, in Prato della Valle, ma appunto nella nuova location di piazza Insurrezione, con un set in cui ripercorrerà il successo della sua carriera, tra hit che hanno fatto la storia delle classifiche musicali italiane e brani che, nel loro ritmo travolgente o sognante, raccontano con mirata dedizione di testi e arrangiamenti storie comuni o vite straordinarie, sempre in maniera unica. Il nuovo format sarà incentrato sulla musica live con questo che si annuncia uno spettacolare concerto gratuito, con il count down dal grande schermo, effetti speciali, dj set e animazione per continuare a ballare fino a tarda notte. L'evento sarà gratuito e organizzato con particolare attenzione a tutti gli aspetti di sicurezza e accessibilità della piazza. Secondo le intenzioni dell'amministrazione, dovrà rappresentare un'occasione di richiamo per far vivere tutto il centro storico ravvivato da luminarie e videomapping, in modo da tornare a un grande momento di ritrovo collettivo.

Sicurezza e viabilità

La capienza massima della piazza sarà di circa seimila spettatori (il numero esatto dovrà essere stabilito nei prossimi giorni) e quindi per garantire la sicurezza saranno allestiti quattro varchi d'ingresso dove le persone che accederanno dovranno essere contate una ad una per evitare che venga superato il numero complessivo previsto. In aggiunta, nell'area dove si terrà il concerto non potranno essere portate né lattine, né bottiglie di vetro.