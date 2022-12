PADOVA - Accesso limitato per evitare il sovraffollamento di piazza Insurrezione e niente bottiglie di vetro e lattine all’interno dell’area del concerto. Parte da questi due presupposti il piano di sicurezza messo in campo in previsione del concerto di Max Gazzè in programma per la notte di San Silvestro. Ieri mattina il Prefetto Raffaele Grassi ha presieduto il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica al quale hanno partecipato i vertici delle forze dell’ordine, l’assessore alla Sicurezza Diego Bonavina e quello al Commercio Antonio Bressa, assieme al comandante della Polizia locale Lorenzo Fontolan. Alla riunione erano presenti anche i rappresentanti della società Zed Entertainment’s World, organizzatrice del concerto del cantautore romano in programma per la notte del 31 dicembre.

LE SCELTE

Al centro dell’incontro, anche a seguito di quanto emerso nella riunione della Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo convocata martedì scorso, le misure di sicurezza che dovranno essere messe in campo durante la manifestazione. Durante i lavori della commissione si è partiti da un presupposto: la capienza massima della piazza è di circa seimila persone persone (il numero esatto dovrà essere individuato nei prossimi giorni) e quindi per garantire la massima sicurezza saranno allestiti quattro varchi d’ingresso alla piazza dove, per forza di cose, le persone dovranno essere contate una ad una per evitare che venga superato il numero massimo previsto.

L’ORDINANZA

Oltre alle disposizioni che saranno adottate dal questore a seguito di appositi tavoli tecnici, il Comune dovrà adottare un’ ordinanza sindacale ad hoc, con restrizioni molto chiare per quel che riguarda la somministrazione e il consumo di bevande alcoliche. In particolare sarà vietato introdurre all’interno della dell’area interessata dallo spettacolo bottiglie e contenitori in vetro e in lattina per ovvie ragioni di ordine e sicurezza pubblica. Un dispositivo del tutto simile, tra l’altro, è stato adottato anche in occasione delle ultime feste di Capodanno in Prato della Valle che si sono tenute prima dell’arrivo della pandemia.

IL PROGRAMMA

Padova saluterà dunque il 2022 sulle note di Gazzè. Il cantautore romano sarà il grande protagonista della Notte di San Silvestro nella città del Santo dove si esibirà non più, come da tradizione, in Prato della Valle, ma nella nuova location di piazza Insurrezione, con un set in cui ripercorrerà il successo della sua carriera, tra hit che hanno fatto la storia delle classifiche musicali italiane e brani che, nel loro ritmo travolgente o sognante, raccontano con mirata dedizione di testi e arrangiamenti storie comuni o vite straordinarie, sempre in maniera unica.

Il nuovo format sarà incentrato sulla musica live con un grande e spettacolare concerto gratuito, il countdown dal grande schermo, effetti speciali, dj set e animazione per continuare a ballare a ritmo di musica fino a fine evento.

L’evento sarà gratuito e organizzato, appunto, con particolare attenzione a tutti gli aspetti di sicurezza e accessibilità della piazza. Secondo le intenzioni dell’amministrazione, dovrà rappresentare un momento di richiamo per far vivere tutto il centro storico illuminato dalle decorazioni natalizie e tornare a un grande momento di celebrazione collettiva.

Anche dal punto di vista simbolico il luogo prescelto non è affatto casuale. Togliere anche per una sola sera le auto da piazza Insurrezione può rappresentare un auspicio importante per il futuro. Tra gli obiettivi della giunta Giordani c’è, infatti, l’eliminazione del parcheggio gestito da Aps holding e la realizzazione di una nuova piazza.