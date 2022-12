AVIANO - Pare che l'idea di trascorrere il Natale in Piancavallo abbia stuzzicato più di qualcuno: per il pranzo del 25 dicembre, infatti, i ristoranti della località di montagna erano tutti pieni, con un via vai di persone che ha animato l'altopiano del Monte Cavallo. «Negli ultimi anni c'è stata una bella ripresa, ma quest'anno a Natale l'affluenza è stata particolarmente sorprendente. Tutti i ristoratori hanno lavorato moltissimo in questo fine settimana - ha commentato Ippazio Ciardo che qui gestisce diverse attività -. E pare che si preannuncino delle ottime settimane a livello metereologico, almeno fino all'Epifania: questo fa ben sperare per il proseguo delle vacanze». «Dopo il biennio della pandemia, durissimo per il settore del turismo, avevamo decisamente bisogno di un po' di positività e questa stagione è cominciata nel migliore dei modi», ha sottolineato Ciardo.



TANTI SCIATORI

Ottimi i risultati anche sulle piste: nonostante la bassa nuvolosità che copriva le cime innevate, c'è comunque stato un notevole afflusso di utenti su sci e snowboard. Piste ed impianti ora sono tutti aperti - la Sauc è in funzione a partire da ieri - ad eccezione della pista Salomon. Il manto nevoso regge malgrado le alte temperature, anomale per questo periodo.



CAPODANNO SOLDOUT

Chi avesse deciso all'ultimo istante di festeggiare il Capodanno in Piancavallo deve sperare che sia rimasto libero un appartamento in affitto di qualche privato, perché le strutture ricettive sono completamente soldout. A partire da stasera - stanno infatti cominciando ad affluire sull'altopiano i turisti stranieri, provenienti soprattutto dall'Europa dell'Est - e fino all'8 gennaio, negli alberghi di Piancavallo non c'è l'ombra di una camera libera. Un'ottima notizia per gli albergatori, che tra Covid e caro bollette hanno dovuto lottare duramente per rimanere in attività.



PARCHEGGI

In generale, nel corso del weekend in Piancavallo non sono state registrate particolari situazioni problematiche. L'unico aspetto che probabilmente darà ancora da pensare all'amministrazione comunale è quello dei posteggi, tamponato ma non risolto dal nuovo parcheggio inaugurato lo scorso anno dalla giunta precedente. Ad ogni modo, a detta degli operatori turistici stessi, basterebbe qualche piccolo accorgimento per limare le ultime imperfezioni.



INVESTIMENTI

Peraltro, Promoturismo Fvg ha lasciato intendere - pur non svelando ancora i dettagli dei propri progetti - di avere in mente grandi piani per lo sviluppo del Piancavallo. Con ogni probabilità, basterà attendere l'inizio dell'anno nuovo affinché l'ente di promozione renda note al pubblico le proprie intenzioni e la direzione dei fondi regionali: le anticipazioni lasciano ben sperare, dato che da mesi si parla di diversi milioni di euro che verranno investiti per rendere ancor più attrattiva la località. Che, va ricordato, è quella che è cresciuta di più in Friuli negli ultimi anni e che ha registrato il miglior esordio in questa stagione.



CRESCITA COSTANTE

In effetti, per ammissione stessa di Promotur, Piancavallo continua a sorprendere: nonostante inizialmente fosse classificata tra le località sciistiche di fascia media, infatti, i numeri in termini di presenze e di ricavi somigliano piuttosto a quelli delle stazioni di fascia alta come Tarvisio e Zoncolan piuttosto che a quelli di località delle stesse dimensioni. Complice probabilmente la grande facilità con cui Piancavallo si raggiunge dalla pianura, che negli ultimi anni sta permettendo alla montagna pordenonese di guadagnare sempre più turisti anche dal Veneto orientale.