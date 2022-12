Sarà un fine anno finalmente più libero dopo la fine dell'emergenza pandemica e pieno di occasioni quello che arriverà tra pochi giorni.

Venezia

Concerti, feste in piazza, veglioni e fuochi d'artificio. Da Venezia alla terraferma sarà un Capodanno stellare. Ovunque la notte di San Silvestro trascorrerà tra festeggiamenti, brindisi e soprattutto con tantissimi eventi. Allo scoccare della mezzanotte nella città lagunare, l'arrivo del nuovo anno verrà celebrato con l'atteso spettacolo pirotecnico che illuminerà a giorno il Bacino di San Marco: i fuochi d'artificio verranno sparati in cielo dall'area dell'Arsenale e si potranno ammirare lungo Riva degli Schiavoni. A Mestre, in piazza Ferretto, ad attendere l'arrivo del nuovo anno sarà la musica di Virgin Radio Tv con uno spettacolo adatto a tutte le età: si alterneranno dj Ringo, dj Toky e dj Alteria. Ad esibirsi anche Timothy Rock Cavicchini, già protagonista del celebre programma The Voice. Nel litorale, sarà grande festa a Jesolo con tre eventi. A Jesolo Paese, in piazza Kennedy, ci sarà il ritorno della festa in piazza con l'animazione dei dj di Radio Bella e Monella e l'esibizione dei Tiromancino. In piazza Brescia, al Palazzo del Turismo, dalle 22, è confermato il live di Elisa (organizzazione di Zenit srl) che si esibirà con una speciale scaletta e che alla mezzanotte festeggerà l'arrivo del nuovo anno assieme al pubblico. Sempre al lido, tra piazza Mazzini e piazza Aurora, apertura straordinaria fino alle 2 delle casette di Natale con animazione e dj-set. Doppio l'appuntamento a Caorle: in Rio Terrà apertura del Caorle Christmas Time, con le 30 casette e l'area street food ma soprattutto con l'animazione dei dj di Radio Company. Al Palaexpomar, invece, cena a buffet internazionale e musica fino all'alba con Il pagante, Will e i dj di Radio Piterpan. Nella parte opposta del litorale, a Sottomarina, i festeggiamenti inizieranno da venerdì 30, ore 21, all'Auditorium San Nicolò con l'esibizione de I neri per caso. Il giorno successivo, in piazza Italia dalle 22 l'evento Wonder Company con gli speaker e i dj di Radio Company e Radio 80. Alla mezzanotte spettacolo pirotecnico dalla spiaggia.

Padova

Cambio di piazza per la grande festa di Capodanno 2023 nella Città del Santo: il 31 dicembre migliaia di padovani si ritroveranno non più in Prato della Valle per assistere ai tradizionali fuochi d'artificio, ma dalle 22.30 fino alle 2 nella centrale Piazza Insurrezione dove sarà protagonista la musica di Max Gazzè, che si esibirà in un concerto gratuito. Lo spettacolo, promosso dal Comune di Padova in sinergia con Zed Live e la collaborazione di Superfly Lab, è incentrato sulla musica dal vivo con il count down dal grande schermo, effetti speciali, dj-set e animazione per ballare. Per chi volesse passare San Silvestro al coperto al Gran Teatro Geox di Corso Australia come ormai tradizione si aspetta l'anno nuovo con il sorriso: a divertire il pubblico dalle 22.30 sarà il nuovo show Bau del triestino Angelo Pintus, la star di Colorado e LOL-Chi ride è fuori. Cambiando genere, Gran Gala di Capodanno dalle 22 al Teatro Don Bosco in via de Lellis con il concerto Musica senza Confini sostenuto dal Comune di Padova; sul palco la cantante lirica Stefania Miotto, la soprano Simonetta Baldin, il tenore Enrico Pertile e il Padova Opera Ensemble (ingresso con offerta responsabile per le missioni di Don Bosco nel mondo.

Treviso

Un tuffo negli anni Novanta per l'ultimo dell'anno nell'area Open Dream, ossia l'architettura industriale dell'ex Pagnossin, riconvertita a sede per grandi eventi. Si intitola 90 Wonderland e prevede show che si ispirano alla cultura pop del periodo. Il format è pensato per adulti e famiglie, ma anche per i più giovani, dopo il cenone, si apriranno le porte per un party che proseguirà fino all'alba. Partner della serata è Radio Piterpan. Il cenone è ormai sold out. In centro città sono tre le piazze che si animeranno: piazza dei Signori, Piazza Aldo Moro e piazza Vittoria, a cominciare dalle 22.30. Il Centro teatrale Da Ponte di Vittorio Veneto propone per il veglione di San Silvestro lo spettacolo I Rusteghi di Carlo Goldoni, con inizio alle 22 per la regia di Edoardo Fainello. Dopo lo spettacolo, nel foyer del Da Ponte, gli attori si uniranno al pubblico presente per un brindisi. Dopo due anni di pausa, torna in piazza a Montebelluna la festa di Capodanno: dj set dalle 20.30 e dalle 22 il live show della band Los Massadores seguito dal dj set di Thomas Menegazzi. A mezzanotte brindisi e panettone offerto a tutti i partecipanti.

Rovigo

A Rovigo torna il Capodanno in piazza Vittorio Emanuele dopo lo stop pandemia, festa con musica dalle 21 alle 2 di notte con una band e tre dj. Il primo gennaio concerto di Capodanno al teatro Sociale di Rovigo con ospiti i cantanti lirici Claudia Pavone e Riccardo Zanellato, e l'orchestra del conservatorio Venezze di Rovigo. Stesso giorno ad Adria, alle 18 al teatro comunale, concerto di capodanno con l'orchestra del conservatorio Buzzolla di Adria e il tenore Maurizio Saltarin.

Belluno

Sarà il Comune di Belluno quello più attivo in provincia sul fronte delle feste di Capodanno: il raduno più grande, come da tradizione, sarà quello nella centrale piazza dei Martiri, dove si attenderà la mezzanotte con musica e dj, con la possibilità di sorseggiare vin brulè alle casette. Eventi musicali anche in altre piazza del centro, Piloni e Duomo: il liscio da una parte e il sound latino dall'altra. Sul Nevegal, il colle della città, ci sarà il Capodanno sulla neve al campo scuola. A Cortina e a Feltre, invece, nessuna manifestazione pubblica nella quale sia coinvolta l'amministrazione cittadina. Si festeggerà il Capodanno con un cenone di gala al rifugio Faloria con musica e dj e spettacolo pirotecnico. La prima corsa in salita dell'impianto sarà alle ore 20, mentre l'ultima corsa in discesa all'1,30.

Pordenone

Il Capodanno a Pordenone si festeggia in piazza XX Settembre, con la musica dal vivo del James Taylor Quartet. Prima e dopo il concerto si balla senza sosta con il dj set di Lino Lodi e Stefano Mango, di nuovo assieme solo per una notte. A presentare la serata la voce di Steve Giant. A Sacile la scaletta della serata di San Silvestro prevede la PTM (Premiata Trattoria Melilli) in piazza del Popolo. Si comincia alle 21. Il 31 dicembre, alle 16, al Teatro Verdi di Pordenone, concerto della Karkhiv Philarmonic Orchestra, formazione fondata nel 1932 e forte di un organico di oltre 100 elementi. «La vita degli amici di Karkhiv, che avevano salutato insieme a noi l'arrivo del 2022, è stata stravolta - spiega la presidente del Cicp, Maria Francesca Vassallo - è importante la consapevolezza che vivere in pace è frutto di un grande impegno: il nostro Centro cerca di testimoniarlo nei fatti». A guidare l'orchestra ucraina il maestro Yuri Yanko, detentore del titolo di Honoured Worker of the Arts of Ukraine, mentre un solista blasonato, il violoncellista Daniele Squitieri, già primo violoncello degli Archi di Santa Cecilia, affiancherà l'Orchestra.

Udine

Festa in piazza Libertà a Udine, sotto la Loggia del Lionello. A partire dalle 21.30 del 31 dicembre i deejay di Radio Gioconda animeranno il party di San Silvestro. Niente fuochi d'artificio, neppure silenziosi, dopo il flop dello scorso anno. Al Teatro Nuovo Giovanni da Udine, invece, ritorna alle 18 la Strauss Festival Orchester Wien. Anche a Lignano Sabbiadoro, per salutare il nuovo anno, appuntamento in piazza Fontana verso le 22 del 31 dicembre. Dj set, ballo e animazione a cura di Radio Company e Radio 80, con la musica live della Royal Band. A Palmanova, città patrimonio Unesco, piazza Grande ospiterà anche quest'anno i festeggiamenti per il nuovo anno. Oltre al tradizionale spettacolo di mezzanotte con oltre tremila fuochi d'artificio, dalle 21, sotto la Loggia di Piazza Grande, Avant Art proporrà uno spettacolo che coniuga arte e musica.