PADOVA - Per il concerto di fine anno di Max Gazzè arrivano i bus navetta gratuiti. In occasione del Capodanno, Busitalia Veneto, in collaborazione con il Comune di Padova, attiverà un servizio straordinario di bus navetta pensato per agevolare i flussi e gli spostamenti in occasione del concerto e dei festeggiamenti previsti in piazza Insurrezione e nel centro storico cittadino durante la notte del 31 dicembre.

Le linee

Il servizio, operativo dalle 21.30 alle 02.46 (ultima corsa), sarà organizzato con tre linee di bus navetta che collegheranno il centro e il luogo dell'evento con i quartieri residenziali della città. A disposizione ci saranno la linea nord - sud con percorso e fermate della linea del tram, la circolare est, con percorso Park Bembo - Park Piovese - via Facciolati - via Manzoni - via Giustiniani - largo Meneghetti e partenze ogni 20 minuti dalle 21.30 alle 02.30; e la Circolare Ovest con percorso via Lagrange - via Cave - via Vicenza - via Bronzetti - via Beato Pellegrino - largo Europa (ritorno e partenze ogni 20 minuti dalle 21.30 alle 02.30). Il servizio, completamente gratuito per i viaggiatori, sarà effettuato con 11 bus e personale di coordinamento e assistenza.

Le ordinanze

Sempre in previsione del concerto di Gazzè, il sindaco Sergio Giordani ha firmato due ordinanze legate all'evento. Con la prima si consente ai bar e ai ristoranti del centro storico di rimanere aperti fino alle tre di notte. Il secondo dispositivo riguarda, invece la viabilità. Dal momento che il palco, che troverà posto in piazza Insurrezione davanti all'ex sede dell'Inps deve essere montato con un certo anticipo, scatterà il divieto temporaneo di utilizzare i 126 posti auto a pagamento all'interno della piazza già dalle 7 di domani e fino alle 14 di lunedì 2 gennaio. Per ovviare al problema, gli automobilisti potranno utilizzare il nuovo park Contarine in largo Europa che ora, grazie anche alla fine del lavori dell'ex autorimessa Conciapelli, mette a disposizione oltre 300 posti auto (in parte destinati ai residenti) alle stesse tariffe di piazza Insurrezione. Tornando, invece, alla notte di San Silvestro, per quanto riguarda il transito delle auto, dalle 20 del 31 dicembre alle 3 del primo gennaio saranno chiuse al traffico via Giuseppe Verdi, via dei Borromeo, via Martiri della Libertà, via Antonio Bajamonti, via Emanuele Filiberto di Savoia (nel tratto compreso tra via Del Risorgimento e piazza Insurrezione), via Flavio Busonera e via Aquileia nonché vicolo dei Dotto.