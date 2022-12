PADOVA - Capodanno, tempo di concerti bene-augurali per il 2023 anche in terra padovana.

Al Teatro Verdi alle 17 si rinnova il tradizionale appuntamento con il “Concerto di Capodanno” organizzato dall’assessorato comunale alla Cultura, un appuntamento speciale pronto ad accendere grandi emozioni sulle note di musiche straordinarie. Protagonisti sul palco l’Orchestra di Padova e del Veneto diretta da Alvise Casellati, figlio dell’ex presidente del Senato e attauale ministro delle Riforme Maria Elisabetta Alberti. Si esibiranno come solisti Giuliana Gianfaldoni (soprano protagonista dell’edizione di Beatrice di Tenda eseguita al Festival della Valle d’Itria di Martina Franca la scorsa estate), Aya Wakizono (giovane mezzosoprano di grandissimo valore, grazie ad una vocalità privilegiata e una grande intesità come interprete e attrice), affiancate dal giovane tenore Dave Monaco e dal baritono cubano Jorge Nelson Martinez.

Il programma nella magica atmosfera delle feste natalizie combinerà l’emozione di musiche senza tempo, con brani pronti a risvegliare ricordi e ad accendere emozioni fin dalle prime note, dall’Ouverture de “La Cavalleria Leggera” di Franz von Suppé alla Cavatina di Figaro da “Il Barbiere di Siviglia” di Giacomo Rossini fino agli immancabili Valzer di Strauss. Una scaletta che metterà in risalto il virtuosismo e l’affiatamento dei solisti e della compagine strumentale, offrendo allo spettatore un viaggio da vivere con la voglia di lasciarsi avvolgere dal fluire sorprendente dei brani, spunti infiniti di emozione e di evocazione nelle vie della musica. La sapiente bacchetta di Casellati, tra i migliori direttori d’orchestra emergenti degli ultimi anni e ospite dei più importanti teatri e festival internazionali, guiderà artisti di grande fama con importanti carriere concertistiche in Italia e all’estero (ultimi biglietti disponibili su www.teatrostabileveneto.it).



Capodanno tra le note anche in provincia

I Musici Patavini in collaborazione col Comune di Abano Terme presentano il “Concerto di Capodanno - Gran Galà dell’Opera” alle 17 al cinema Teatro Marconi: i soprano Simonetta Baldin e Stefania Miotto e il tenore Enrico Pertile saranno accompagnati dall’Ensemble Venice Opera Concert (Matteo Mignolli flauto, Mirko Satto fisarmonica, Elisa Saglia violino, Fabrizio Castania viola, Alessandro Spagnuolo contrabbasso, Cristiano Zanellato pianoforte). Le esecuzioni spazieranno dalla grande lirica di Bizet, Rossini, Verdi e Puccini al Valzer e l’Operetta di Strauss e Lehar; gran finale, come nel celebre Concerto di Vienna, con la marcia di Radetzky (30 euro, prevendite ad Abano Terme Iat e Amon Viaggi e Montegrotto Iat e su www.imusicipatavini.it).

“Hollywood Music – Le grandi colonne sonore” sarà invece il tema del concerto dell’Orchestra Regionale Filarmonia Veneta alle 17 al Cinema Teatro Aurora di Campodarsego con i classici di Henry Mancini, come La Pantera Rosa, Colazione da Tiffany, Peter Gunn e le intramontabili atmosfere western di Ennio Morricone con I Magnifici sette, West Side Story, James Bond, Grease, Titanic, La La Land, Star Wars, Jurassic Park, Indiana Jones, I Pirati dei Caraibi (10 euro su www.myarteven.it e Vivaticket).

Inizio d’anno infine in chiave gospel alle 17.30 al Palaberta di Montegrotto Terme con il coro dei Summertime diretto da Walter Ferrulli e formato da 50 cantanti e 5 musicisti impegnati in un viaggio tra il christian rock, grandi successi pop rivisitati in chiave funk e brani di composizione propria. La formazione canora padovana, che di recente ha realizzato il tutto esaurito al Gran Teatro Geox di Padova per lo spettacolo a scopo benefico “Smile for Cuamm”, è stata ospite di Papa Giovanni Paolo II per quattro edizioni del Concerto di Natale in Vaticano e ha partecipato a numerose trasmissioni televisive quali l’Ice Christmas Gala e l’ultima edizione di Italia’s Got Talent (10 euro su www.myarteven.it o Circuito Vivaticket).