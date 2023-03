Padova. Locali storici, in Veneto sono 176. L'assessore Marcato ha consegnato le targhe

PADOVA - Sono 176 le attività del Veneto che riceveranno la targa di locale storico. A consegnarle l'assessore regionale Roberto Marcato durante l'incontro di oggi, 6 marzo, all'NH Hotel di Padova. Ecco tutti i nomi.

Provincia di Belluno:

La Dolomiti di Graziato Luisanna (Belluno - bomboniere)

Libreria Sovilla snc di Sovilla Franco & C (Cortina d'Ampezzo - libreria)

Quattro Ruote di Perer Rosa (Fonzaso - bar)

Rifugio San Sebastiano (Val di Zoldo - rifugio)

Provincia di Padova:

Mercato di Agna (Agna - mercato)

Tamiso Museo Ristorante Pizzeria (Borgoricco - locale)

Cargnin Loris (Campodarsego - panificio)

L'angolo di stefy (Casale di Scodosia - merceria)

Antonio Michelini sas (Cittadella - tessuti)

Segnabimbi (Cittadella - abbigliamento)

Centro Ottico B&B srl (Este - ottico)

Farmacia Pedrazzoli Dr. Carlo (Este - farmacia)

Bar Pizzeria Alla Rotonda (Loreggia - locale)

Origini Osteria Contemporanea di Pitteo Riccardo (Monselice - locale)

Centro Carni Bianza Walter (Montagnana - macelleria)

Dal Biondo (Montegrotto - trattoria)

Ristorante Belvedere Fornasiero F.lli sas (Montegrotto Terme - ristorante)

Adriano Galante & C snc (Ospedaletto Euganeo - calzature)

Borotto Stefania (Ospedaletto Euganeo - abbigliamento)

Pasticceria gelateria Zanotto (Ospedaletto Euganeo - pasticceria)

La Mandria (Ospedaletto Euganeo - ristorante)

LIA (Padova - bar)

Clincia dei Rasoi snc (Padova - elettrodomestici)

Enoteca Dei Tadi Badan Roberto (Padova - enoteca)

F.lli Moscardo snc (Padova - ristorante)

Farmacia Pianeri e Mauro (Padova - farmacia)

Franchin specialità alimentari antica salumeria (Padova - salumeria)

Gabbia srl (Padova - dischi musicali)

Libreria Universitaria Progetto (Padova - libreria)

Panificio Alla Rosa (Padova - panificio)

Tindaci (Padova - calzature)

Valigeria al Duomo srl (Padova - pelletteria)

Trattoria Al Pirio snc (Torreglia - trattoria)

Bar Bianchini Lucilla (Vescovana - bar)

Fragole di Facco Andrea (Vigodarzere - edicola)

Gomiero Renato (Vigodarzere - prodotti agricoli)

Michelon Alberto (Vigodarzere - merceria)

Ombre moderne da Gildo (Vigodarzere - trattoria)

Sandrin Lino (Vigodarzere - formaggi, salumi)

Pasticceria Novello (Vigonza - pasticceria)

Ottica Pelosin srl (Villa del Conte - ottico)

Provincia di Rovigo:

Ottica Freguglia (Occhiobello - ottico)

Provincia di Treviso:

L' Omo (Asolo - ristorante)

Bar Roma (Casale sul Sile - bar)

La Dolceria (Casale sul Sile - dolci)

La Torre Flower shop (Castelfranco Veneto - fioreria)

Non solo fumo (Castelfranco Veneto - tabaccheria)

Trattoria Bocca della Serra (Cavaso del Tomba - trattoria)

Farmacia Magagnin snc (Crocetta del Montello - farmacia)

Alimentari Stival Maria Stella (Farra di Soligo - alimentari)

Boomerang (Giavera del Montello - ristorante)

Vettorel (Giavera del Montello - trattoria)

Agricenter Pistollato (Mogliano Veneto - giardinaggio)

Demo bar (Mogliano Veneto - bar)

La Vinoteca snc (Mogliano Veneto - enoteca)

Panificio Piovesan snc (Monastier - panificio)

Ottica Armando Frescura snc (Montebelluna - ottico)

Elledi (Montebelluna - bar pasticceria)

Macelleria Favaro (Morgano - macelleria)

Tabaccheria Busi Angeli Dino (Morgano - tabaccheria)

Calzature Andreetta (Orsago - calzature)

Al Mercato da Rosa e Gian (Ponzano Veneto - ristorante)

Francy (Ponzano Veneto - edicola)

Osteria al Baston (Ponzano Veneto - osteria)

Osteria Varaschin (Ponzano Veneto - osteria)

Tabaccheria n. 2 (Quinto di Treviso - tabaccheria)

Guerretta snc di Guerretta Flavio e C. (Roncade - oreficeria)

Polimarket sas (San Biagio di Callalta - minimercato)

Ristorante da Silvano (San Biagio di Callalta - ristorante)

Macelleria Tonon Valerio (Susegana - macelleria)

Centro contabile (Treviso - cartoleria)

Giuseppe Vanzella antichità (Treviso - antiquariato)

Oreficeria De Rui srl (Treviso - oreficeria)

Ortofrutta Ghedin (Treviso - ortofrutta)

Ortofrutticola Tasca (Treviso - ortofrutta)

Osteria Dalla Gigia srl (Treviso - osteria)

Bar da Rebuli (Valdobbiadene - bar)

Frutta e verdura Agostinetto (Valdobbiadene - ortofrutta)

Villa dei Cedri (Valdobbiadene - pasticceria)

Corona d'Oro sas (Vedelago - trattoria)

All'Angelo da Lalo (Volpago del Montello - ristorante)

Al Cacciatore di Zamuner Adele (Zenson di Piave - trattoria)

Trattoria Sant'Antonio (Zenson di Piave - trattoria)

Mercato di Zero Branco (Zero Branco - mercato)

Fioreria Lucato di Munaro Maria Olga (Morgano - fioreria)

Provincia di Venezia:

Mengato Sante (Campolongo Maggiore - panificio)

Al Porto (Caorle - ristorante pizzeria)

Al Portico (Cona - trattoria)

Naletto 1970 srl (Dolo - macelleria)

Ristorante 33 (Eraclea - ristorante)

Fioreria Betty (Fiesso d'Artico - fioreria)

Alimentari Pavan snc (Jesolo - alimentari)

Farmacia Cossettini (Jesolo - farmacia)

Hotel Croce di Malta (Jesolo - albergo)

Ristorante alla Darsena (Jesolo - ristorante)

Artusi l'Emportio del giocattolo (Mestre - giochi)

Lando Luciano (Mestre - calzature)

Frutticola MELU sas (Mirano - ortofrutta)

Al Gallo srl (Noale - trattoria)

Gioielli Liziero (Noale - gioielleria)

Cattelan Federico & Massimo snc (Noventa di Piave - panificio)

Bar sport snc (Pianiga - bar)

Costantini Franca di Biasion Oscar (Pianiga - profumeria)

Al Fogolar (Pianiga - trattoria)

Bar Vittoria di Fazioni Caterina (Portogruaro - bar)

Antica Altino (Quarto D'Altino - trattoria)

Guerretta Gioielli (San Stino di Livenza - gioielli)

Osteria da Caronte (Stra - osteria)

Bar All'angolo (Venezia - bar)

Cucina da Mario (Venezia - osteria)

Fabris Giancarlo snc (Venezia - biancheria)

Fescina Stefania (Venezia - laboratorio orafo)

Gioielleria Fasoli spa (Venezia - gioielleria)

Hotel agli alboretti (Venezia - hotel)

Hotel Giorgione (Venezia - hotel)

Il Qudrifoglio snc (Venezia - ferramenta)

Libreria Bertoni (Venezia - libreria)

Mira bar (Venezia - bar)

Osteria al Mariner (Venezia - osteria)

Pitacco Gina Luciana (Venezia - legatoria)

Ristorante da Ivo (Venezia - ristorante)

Salvadori spa (Venezia - gioielleria)

Signor Blum (Venezia - decorazioni)

Trattoria Al Bomba (Venezia - trattoria)

Trattoria Al Vecio Portal (Venezia - trattoria)

Trattoria bar Pontini (Venezia - trattoria)

Zago Nicoletta (Venezia - maschere)

Provincia di Verona:

Lenci Tre (Bosco Chiesanuova - bar)

Centro Carni Boldrini snc (Minerbe - macelleria)

De Mori Lorella (Minerbe - abbigliamento)

Ferramenta Pesarin Luigino & c. snc (Minerbe - ferramenta)

Oreficeria Andriolo (Minerbe - oreficeria)

FRIL di Bertagnin F. & C. snc (San Bonifacio - merceria)

Libreria Bonturi di Ambrosini Paolo (San Bonifacio - libreria)

Miss G. Abbigliamento ed Intimo (San Bonifacio - abbigliamento)

Profumeria SilvY srl (San Bonifacio - profumeria)

Saccomani Bar Tabaccheria (San Bonifacio - bar)

Eredi battisti Cesare (Tregnago - panificio)

Cappelli Merceria da Assunta (Valeggio sul Mincio - merceria)

Pastificio Al Re del Tortellino srl (Valeggio sul Mincio - pastificio)

ARTEP srl (Verona - tappeti)

Marchiotto Luciano (Verona - cartoleria)

Trattoria al Bersagliere (Verona - trattoria)

Provincia di Vicenza:

Bar Italia dal 1952 (Arzignano - bar)

Bar tabaccheria Il Pirata 1940 (Arzignano - bar)

Da Laura Frutta e verdura (Arzignano - ortofrutta)

Fratelli Chiarello (Arzignano - oreficeria)

Make Up 3 (Arzignano -profumeria)

Zini 1915 srl (Arzignano - prodotti caseari)

A.R.C.O. Alimentari- Antica salumeria (Asiago - alimentari)

Il CANTUCCIO (Asiago - casalinghi)

Bar Firenze di Bonifazi Alessandro (Bassano del Grappa - bar)

Fioreria Santa Croce (Bassano del Grappa - fioreria)

Fabris Franco s.n.c. (Camisano Vicentino - mobili)

Panificio Varini Renato e Nicola snc (Camisano Vicentino - panificio)

Trattoria Alla Stazione (Cassola - trattoria)

Bar 3 Piu' di Pozzato Flavio (Dueville - bar)

Stivan Antonio Alimentari (Dueville - alimentari)

Trattoria all'Ancora s.a.s. (Dueville - trattoria)

Farmacia Clinica Gabrieli (Enego - farmacia)

Mercato di Grisignano di Zocco (Grisignano di Zocco - mercato)

Dalle Nogare Formaggi (Lusiana- Conco - formaggi)

Ottica Rizzato (Marano Vicentino - ottico)

Foto Ottica Bittante snc (Marostica - ottico)

Fontana Gino snc (Mussolente - moto)

Norbiato Nicoletta Abbigliamento (Nanto - abbigliamento)

Panificio con Alimentari di Penzo Daniele (Nanto - panificio)

GUASINA di GUASINA SILVIA (Recoaro Terme - decorazioni)

Pasticceria da Bruno di Spanevello Moreno (Recoaro Terme - pasticceria)

Trattoria da Angelo (Romano d'Ezzelino - trattoria)

Trattoria da Munaretto (Val Liona - trattoria)

LAGHETTO MARCHESINI di Povolo Orietta & C. snc (Valdagno - ristorante)

Pianegonda Luciano snc (Valli del Pasubio - autofficina)

Abbigliamento Levis di Todescato Carla (Vicenza - abbigliamento)

Istituto di Bellezza e Profumeria "Votre Beaute" (Vicenza - profumeria)

Pasticceria Verona (Vicenza - pasticceria)