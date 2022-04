Bis di Donnarumma, la Ternana espugna Cittadella

CITTADELLA - Alfredo Donnarumma rifila una doppietta e affossa il Cittadella che si allontana dalla zona playoff.

Al Tombolato la Ternana passa in vantaggio con una rete appunto del bomber lesto a scavalcare il portiere Kastrati dopo una rimessa lampo di Proietti. I rossoverdi controllano la gara, non sfruttano in maniera adeguata alcune ripartenze, per subire allo scadere del secondo tempo il pareggio di Tavernelli la cui conclusione viene deviata quel tanto che basta da Boben per beffare Iannarilli. La reazione delle Fere è rabbiosa al punto che dopo un gol annullato a Celli per fuorigioco, arriva il raddoppio dopo un'azione Palumbo-Donnarumma-Partipilo con quest'ultimo che confeziona l'assist per il colpo di testa del capocannoniere rossoverde.

Al Tombolato è festa grande anche perché la Ternana mai aveva vinto in questo stadio per l'ennesimo tabù sfatato da mister Lucarelli che martedì aspetta il Lecce: «Dobbiamo proseguire con questa determinazione -afferma il tecnico- se lo facciamo possiamo gioarci le residue speranze per entrare nella zona playoff».

CITTADELLA-TERNANA 1-2

CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati; Visentin, Benedetti, Perticone, Mattioli (11′ st Cassandro); Vita (29′ st Lores Varela), Pavan, Mastrantonio (11′ st Laribi); Baldini; Antonucci (41′ st Thioune), Beretta (29′ st Tavernelli). A disp. Maniero, Manfrin, Del Fabro, D.Donnarumma, Danzi, Icardi. All. Gorini

TERNANA (3-5-2): Iannarilli; Boben, Sørensen, Bogdan (23′ st Celli); Furlan (13′ st Defendi), Agazzi (34′ st Paghera), Proietti (1′ st Koutsoupias), Palumbo, Martella (34′ st Ghiringhelli); Partipilo, A. Donnarumma. A disp. Krapikas, Ndir, Mazza, Mazzocchi, Peralta, Capone, Rovaglia. All. Lucarelli

ARBITRO: Miele di Nola

RETI: pt 37′ A. Donnarumma; st 45′ Tavernelli, 45+3' A. Donnarumma

NOTE: spettatori: 1.185 (di cui 133 della Ternana). Ammoniti: Vita, Lores Varela Thioune, Furlan, Agazzi, Bogdan, Martella, Ghiringhelli. Recupero tempo pt 0, st 4'. Spettatori: 1.185 (di cui 133 ospiti)