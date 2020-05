Ladri alla banca Annia rubano la cassaforte e fuggono nella notte

ALBIGNASEGO - (c. arc.) Domenica notte alle 3 un commando composto da cinque malviventi ha assaltato la filiale della banca Annia di Albignasego. Con il volto travisato, i banditi hanno forzato la porta d'ingresso dell'istituto. Dagli uffici hanno portato via una cassaforte e sono fuggiti facendo perdere le proprie tracce.

In pochi minuti sul posto sono arrivati i carabinieri della Compagnia di Abano. Da quanto ricostruito dal responsabile di filiale accorso sul luogo, la cassaforte era vuota. Le indagini sono in corso, si ricerca una Renault di colore scuro.

