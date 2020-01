Esplosione alle tre di notte, poi l'auto scura sgomma via: banca devastata

AZZANO DECIMO (PORDENONE) - Una banda di malviventi è entrata in azione attorno alle 3 della scorsa notte a Tiezzo di Azzano Decimo (Pordenone), dove ha fatto saltare in aria lo sportello Atm di una Bcc.



I ladri, dopo aver fatto esplodere la cassaforte, sono fuggiti con alcune migliaia di euro di denaro contante a bordo di un'auto scura. Immediato l'arrivo delle pattuglie dei Carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Pordenone, che stanno vagliando le immagini dell'impianto di video-sorveglianza.



I danni alla struttura sono ingentisismi, non solo al vano che ospitava l'Atm, ma all'intera filiale bancaria. L'esplosione notturna è stata avvertita a parecchie centinaia di metri di distanza, svegliando mezzo paese. © RIPRODUZIONE RISERVATA