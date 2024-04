UDINE - Un colpo grosso degno di una pellicola di Steven Soderbergh, regista della famosissima trilogia degli Ocean's. Se ce lo raccontassero non ci crederemmo. O meglio, penseremmo a un'avvincente trama d'azione da poco uscita sul grande schermo. Eppure è tutto vero. Un colpo da migliaia di euro e una banda di ladri, di cui si sono perse le tracce. Se la stessa accuratezza per architettare il piano è stata utilizzata per non lasciare tracce e rendere impossibile identificarli saranno solo le indagini a dirlo. Per il momento alla filiale della Civibank di Buja resta solo un grande buco (economico e materiale). E un bancomat che resterà necessariamente fuori servizio, come indica un cartello.

Cosa è successo

Hanno agito tra Pasqua e Pasquetta. Ci troviamo sulla strada provinciale 42, Osovana. Calati dal tetto della pizzeria Quick, che si trova in parte alla sede dell'istituto di credito, sono entrati nel bagno del locale. A quel punto hanno demolito la parete che li separava con la banca fino ad avere accesso allo sportello Atm. Sfondata la macchina si sono impossessati del denaro contante per poi darsi alla fuga scappando dalla porta del retro della pizzeria. Ad accorgersi quanto era accaduto sono stati i proprietari della pizzeria. Lunedì 1 aprile, quando sono arrivati al locale si sono accorti della spiacevole visita. Sul furto ora indagano le forze dell'ordine, che hanno già iniziato a passare al setaccio le telecamere di sorveglianza. Non si tratta del primo colpo alla filiale di Buja, era stata presa d'assalto già nel 2019.