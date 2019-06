Strappano fioriere e grate con l'auto: spaccata da Far West in profumeria

PADOVA - Rocambolesca spaccata nella notte in pieno centro ad Abano Terme: attorno alle 4 un gruppo di malviventi ha preso di mira la profumeria Missana che ha la sua entrata principale sotto i portici della zona pedonale di Piazza Dondi Dell'Orologio. I malviventi con un'auto potente e dei cavi hanno sradicato due fioriere poste davanti all'entrata del negozio, poi con gli stessi cavi hanno scardinato le inferriate davanti alle vetrine e con delle mazze, infine, hanno rotto le vetrate. Dalle telecamere interne si nota un malvivente con volto coperto che entra in negozio con un cassonetto delle immondizie usato per portare via i profumi. Nonostante sia suonato l'allarme i ladri sono riusciti a portare via migliaia di euro di profumi. Sul caso stanno indagando i carabinieri della compagnia di Abano Terme.

© RIPRODUZIONE RISERVATA