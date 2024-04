Treviso in rosa, 5mila iscritte. «L’attività fisica è uno dei pilastri della prevenzione»

TREVISO – Treviso in rosa, già 5mila iscritte. A un mese dalla corsa dedicata alle donne, è già boom di iscrizioni. L’appuntamento è per domenica 5 maggio. Quest’anno la kermesse al femminile festeggia il decennale: negli anni la manifestazione, organizzata da Trevisatletica e Corritreviso con il patrocinio della LILT, ha coinvolto più di 71mila partecipanti, considerata anche l’edizione “virtuale” durante la pandemia (solo nel 2023, le donne sono state 10.218).

I percorsi

Treviso in Rosa anche quest’anno proporrà due percorsi, di 4 e 7 km, interamente in centro storico, da affrontare a passo libero, correndo o camminando. La partenza sarà in viale Bartolomeo d’Alviano, ai piedi delle Mura. Mentre il traguardo, il village e la grande festa finale con i deejay di Radio Company saranno collocati in cima alle Mura, sul Bastione San Marco. La manifestazione è, come dalla prima edizione nel 2015, anche un’occasione di solidarietà. Al fianco del comitato organizzatore ci sono la sezione trevigiana della Lilt (Lega italiana per la lotta contro i tumori) che patrocina ufficialmente l’evento. «Treviso in rosa è una occasione di incontro per migliaia di donne che possono raccontare le proprie storie e mettere insieme le loro esperienze – commenta Alessandro Gava, il presidente -. Con i fondi dello scorso anno abbiamo realizzato una palestra attrezzata e avviato un’attività motoria personalizzata con la supervisione di un personal trainer. L’attività fisica rappresenta uno dei pilastri della prevenzione».

Le iscrizioni

Il 15 aprile la prima scadenza delle iscrizioni: è ultimo giorno utile per i gruppi e per prenotare il pettorale personalizzato con il proprio nome, con il relativo kit di partecipazione (t-shirt ufficiale, zainetto, calzini e altri gadget offerti dalle aziende che sostengono l’evento).

Fino al 15 aprile la quota d’iscrizione ammonta a 12 euro (6 per per bambine e ragazze di età inferiore ai 12 anni), poi aumenterà a 14 euro. Tre le modalità per iscriversi: attraverso il portale Endu.net, inviando la scheda d’iscrizione alla mail iscrizioni@trevisoinrosa.it oppure recandosi in uno degli oltre 60 punti d’iscrizione fisici attivi tra le province di Treviso, Venezia, Padova e Belluno.