Paura a Zoldo Alto, perde il controllo della Mercedes e si rovescia sul fianco: tre feriti

ZOLDO ALTO - Perde il controllo della Mercedes e si rovescia sul fianco: tre feriti. Poco prima delle 10.30, di domenica 10 dicembre, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la strada provinciale 251 a Pecol nel comune di Zoldo Alto per un’auto finita rovesciata su un fianco, dopo la perdita di controllo del conducente rimasto ferito insieme ad altre due persone.

I pompieri accorsi dal locale distaccamento volontario e dalla centrale di Belluno, hanno messo in sicurezza la monovolume Mercedes V 300 4Matic e soccorso gli occupanti, che sono stati presi in cura dal personale sanitario del Suem per essere trasferiti in ospedale. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 13.