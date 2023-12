GRISIGNANO DI ZOCcO - Questa notte, domenica 10 dicembre, poco prima delle 3.30, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la SP 23 in località Pojana di Granfion nel comune di Grisignano del Zocco, per un’auto finita fuoristrada in un fossato dopo aver divelto un palo dell’energia elettrica: gravemente feriti due giovani.