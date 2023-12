Sanità in Veneto, il nodo dei medici. Zaia: «Se mancano 50mila dottori in Italia è colpa di una programmazione errata»

Luca Zaia all'inaugurazione del nuovo ospedale di Lamon (Belluno), totalmente ristrutturato, affronta il tema della Sanità in Veneto.

La carenza di medici in Veneto

«La situazione in Veneto è migliore che nelle altre regioni: però debbo dire che se mancano 50mila medici in Italia è perché qualcuno in passato ha sbagliato la programmazione ». Lo dice il Presidente del Veneto Luca Zaia inaugurando la ristrutturazione dell'ospedale di Lamon (Belluno) a proposito dell'agitazione dei medici. «Oggi la ricaduta anche in Veneto dà degli effetti, mancano 3.500 medici in regione - ammette - per cui questo si ripercuote ad esempio sulle attese».

Nonostante questo, per Zaia «la sanità veneta eroga 80milioni di prestazioni l'anno, 2milioni di accessi ai pronto soccorso e mediamente ogni giorno abbiamo oltre 9mila ricoverati».

Medici in pensione

Medici in pensione, cittadini rischiano di non avere il medico di base e di dover ricorrere al privato. «I medici mancano per il pubblico, ma mancano anche per i privati - afferma Zaia -. Sul fronte della medicina generale si stanno avviando al lavoro oltre 160 medici in Veneto.