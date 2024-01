BELLUNO - Dopo diversi rinvii e mesi in cui se ne parla scatterà domani, 1 febbraio, alle 8,30 l'ora "X" con la chiusura della Veneggia, per il cantiere del ponte sui rio Cusighe, detto della "Veneggia". Lavori che hanno fatto attendere, ma che rispetto alla prima stesura portano un risparmio alle casse di Palazzo Rosso di 100 mila euro: «L'intervento infatti sarà coperto interamente dai fondi del Pnrr», ha sottolineato l'assessore ai Lavori Pubblici Franco Roccon. Giusto ieri, inoltre, l'assessore all'Urbanistica Paolo Gamba ha messo a punto altre migliorie riguardo l'utilizzo dei mezzi pubblici che subiranno solo due modifiche in due fermate. Esercizi ed attività commerciali rimarranno aperte e si potranno raggiungere come prima. I dettagli della nuova viabilità sono stati spiegati in una conferenza stampa ieri a Palazzo Rosso.

Il sindaco Oscar De Pellegrin ha ribadito a più riprese che il «progetto era già pronto a fine settembre, ma mancavano alcune specifiche. Due le migliorie apportate: Riusciamo a mantenere la carreggiata così come è. La seconda. Per riuscire a mantenere le varie fermate dei bus in via Tiziano Vecellio questa mattina (ieri Ndr) è stata definita con DolomitiBus la questione. Giovedì mattina Telecom sosterà il cavidotto, come da accordi. Lo farà giovedì, perché serve che il ponte sia chiuso».

IL CANTIERE

I lavori che iniziano in periodo di Carnevale, dovrebbero chiudere in 75 giorni, meteo permettendo. Per ora, l'ordinanza firmata dal comandante della polizia locale, Antonio Codemo, che scatta il primo febbraio prevede i divieti fino a sabato 30 marzo prossimo. Sarà insomma una Quaresima di passione per la viabilità, ma le soluzioni per non rimanere imbottigliati nel traffico ci sono e sono state studiate da molti soggetti. «Ringraziamo tutti coloro con i quali ci siamo interfacciati in questi mesi», ha chiuso il sindaco. L'assessore Roccon ha specificato in cosa consisteranno i lavori: «Sarà un intervento sulla stabilità del ponte, ma c'è una relazione del Genio civile in cui non mette in dubbio la sua stabilità. Verranno inseriti dei micropali nella parte a sud nella spalla destra soprattutto, ma anche a sinistra. Al fianco del manufatto, sulla direzione che porta a Ponte nelle Alpi verrà costruita una pista a sbalzo».

LE DEVIAZIONI

I dettagli della viabilità li ha forniti l'assessore Gamba. Sono in distribuzione circa 400 copie di un depliant che mostra ai cittadini le modifiche della viabilità che saranno a disposizione nei negozi e dei locali. «Durante i lavori di rifacimento del ponte sul Rio Cusighe ("ponte della Veneggia"), quest'ultimo sarà chiuso al traffico. La viabilità alternativa è stata definita per ridurre al minimo il disagio per i cittadini», ha esordito Gamba. Il transito lungo via Tiziano Vecellio nei tratti a est e a ovest del ponte stesso, tra la rotonda di Nogarè e l'intersezione con via Da Pos, rimane consentito ai soli mezzi leggeri e pesanti che debbano accedere a abitazioni o attività e servizi di prossimità, presenti in zona (frontisti, carico/scarico, mezzi di soccorso). Su via degli Agricoltori, senso unico per 150 metri in direzione nord (da via T. Vecellio a largo Ugo Neri) doppio senso di marcia su tutta la via per gli autobus. Per le auto in uscita dal centro commerciale Veneggia, obbligo di svolta a sinistra. Il traffico pesante, compresi gli autobus, e il traffico leggero che deve solo transitare e non necessita di accedere a servizi di prossimità, viene deviato sulla strada parallela di largo Ugo Neri. Per limitare il transito di mezzi pesanti si prevede di deviare parte di tale traffico lungo la sinistra Piave.

DA BELLUNO

Il traffico proveniente da Belluno verso Ponte nelle Alpi viene deviato alla rotonda di Nogarè, prosegue lungo via G. Mameli, prosegue a destra alla rotonda di Cusighe lungo largo Ugo Neri. Alla successiva rotonda trova deviazione obbligatoria lungo via del Candel, posta a senso unico in uscita per il tratto che termina in via Tiziano Vecellio (110 m), e prosegue in direzione obbligatoria verso Ponte nelle Alpi lungo via Tiziano Vecellio.

DA PONTE NELLE ALPI

I mezzi in arrivo da Ponte nelle Alpi verso Belluno vengono deviati su via V. da Pos (all'altezza di Aldi/Unieuro), proseguono a senso unico lungo la via fino all'incrocio con via G. Bortotti, poi in doppio senso per via dell'Artigianato, largo Ugo Neri e via G. Mameli fino alla rotonda di Nogarè. Per evitare intasamenti e consentire la fluidità del traffico, viene istituito il divieto di transito in via del Vesco (presso ex INVENSIS) per la parte che termina in via dell'Artigianato (140 m).

DA SEDICO

I mezzi provenienti da Sedico e diretti verso Ponte nelle Alpi o autostrada verranno deviati alla rotonda di Marisiga, verso via Prade, viale dei Dendrofori (Lambioi), galleria Belluno, via Sarajevo e via Miari, mediante posizionamento di adeguata segnaletica e deviazione.