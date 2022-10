BELLUNO - I lavori per il ponte della Veneggia partiranno a breve senza bloccare il traffico: sarà infatti garantito il senso unico alternato. Se ne è venerdì nella Commissione consigliare presieduta da Sebastiano Marotto. «La pulizia e la sistemazione dell'infrastruttura va fatta secondo le indicazioni della Soprintendenza fa sapere l'assessore ai Lavori pubblici, Franco Roccon -. Abbiamo trovato altre soluzioni per intervenire senza bloccare la strada con l'ausilio di opportune attrezzature e definendo una tipologia di lavoro sulla ciclabile che non invade le carreggiate e quindi con minor impatto per il traffico. A questo si aggiunge anche il fatto che per modificare le lavorazioni e per ottenere il minore disagio per gli utenti va fatta una variante che sarà approvata dalla Regione».



LE CRITICHE DI MASSARO

A sollevare qualche polemica ci aveva pensato l'ex sindaco Jacopo Massaro: «L'amministrazione ha scelto di rivedere il progetto a luglio (quando si sarebbero potuti eseguire i lavori in estate, senza inficiare il traffico in concomitanza con le scuole aperte) per poi riproporlo ora praticamente uguale. Significa che non era poi così male quello da noi ipotizzato. Speriamo non arrivi presto il maltempo, altrimenti i tempi di prolungheranno ulteriormente».



DOLOMITI STRADE

I lavori sono stati affidati alla ditta Dolomiti Strade e, come detto, prenderanno il via a breve e non comporteranno un blocco totale del transito. Seguirà il cantiere alla passerella ciclabile sul ponte del Rio Cusighe per il quale si prevede un nuovo progetto, più ampio e complesso del precedente. «L'intervento è stato volutamente diviso in due step spiegava ancora due mesi fa Roccon -, abbiamo modificato il cronoprogramma e sospeso al momento i lavori sul ponte, perché vogliamo ampliare il progetto rispetto a quello pensato inizialmente. Per ora, quindi, abbiamo dato il via libera solo al cantiere lungo la strada per realizzare un nuovo tratto dedicato a pedoni e ciclisti».



NUOVA CICLOVIA

Il progetto originario prevedeva la realizzazione della ciclabile a partire dal ponte per qualche centinaio di metri fino all'altezza della sede Arpav circa, quindi la messa in sicurezza del ponte e dei parapetti, il consolidamento e la pulizia. Un intervento per complessivi 620mila euro circa, coperti da un doppio bando della Regione Veneto. Oggi però c'è l'intenzione di fare un passo in più e di aggiungere un tratto di ciclabile anche a lato del ponte. Il nuovo tratto di ciclabile lungo via Tiziano Vecellio non comporterà un restringimento della carreggiata, perché la pista sarà realizzata sfruttando l'area del fosso ai lati. Nel frattempo si porterà avanti l'altro step, quello relativo al ponte. L'assessore, nelle scorse settimane, ha incontrato i privati proprietari dei terreni a destra e a sinistra, arrivando ad un accordo bonario con entrambe le parti.