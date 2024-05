ADRIA (ROVIGO) - La lunga attesa è finita. Sarà inaugurato domani, lunedì, alle 10.30, a Cavanella Po, il nuovo ponte sull'idrovora, ad campata unica in acciaio, a servizio della strada provinciale 41 e ad Adria. Presenzieranno al taglio del nastro il presidente della Provincia di Rovigo, Enrico Ferrarese, il prefetto Clemente Di Nuzzo ed i sindaci di Adria e Loreo, Massimo Barbujani e Moreno Gasparini.

Il nuovo ponte

L'infrastruttura, che ricade nel territorio di Adria, era chiusa al traffico da tre anni. L'importo complessivo del progetto di quest'opera, fondamentale non solo per i residenti di Adria ma anche per gli abitanti di Loreo e in generale per la viabilità provinciale, è pari a 1.991.457,47 euro, finanziata dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti. L'operazione, affidata nell'ottobre del 2022 dalla Provincia di Rovigo alla ditta Granelli di Salsomaggiore Terme (Pr), prevedeva la demolizione della vecchia struttura e la ricostruzione del ponte interdetto al traffico per problemi strutturali. L'importo complessivo dei lavori era di 1.225.598 euro, iva esclusa. La ditta parmense aveva presentato un'offerta di complessivi 1.495.229 euro. L'infrastruttura, di proprietà di palazzo Celio, è chiusa al traffico da maggio 2021, a causa dei danni subiti da alcuni pilastri provocati, molto probabilmente, da una manovra errata di un'imbarcazione. L'importanza del manufatto è certificata dal fatto che anche il Consorzio di bonifica Adige Po ha contribuito con cinquantamila euro alla copertura di parte delle spese della progettazione definitivo-esecutiva.

Nomina al vertice dei Lavori pubblici

Sempre in tema di lavori pubblici, l'architetto Eva Caporrella De Mattia è il nuovo dirigente ad interim del Terzo settore del Comune di Adria. Lo ha stabilito un'ordinanza sindacale firmata dal primo cittadino con la quale ha revocato l'incarico affidato qualche giorno fa al segretario generale Antonino Maria Fortuna per assegnarlo a Caporella. Caporella guiderà il settore che comprende lavori pubblici, gestione del patrimonio, manutenzioni ed ambiente nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali per la copertura a tempo indeterminato della posizione dirigenziale del Terzo Settore. Secondo il Comune di Adria la decisione sarebbe stata dettata da un eccessivo carico di lavoro in capo al segretario comunale.