LAMON - Divieto di utilizzo dell’acqua di acquedotto per uso alimentare nelle frazioni di Pezzè se non previa bollitura: sulla piazza arriva l’autobotte. Sono state le analisi dell’Ulss a evidenziare il problema.



L’AVVISO

Era dell'8 maggio scorso la nota dell’Ulss 1 Dolomiti inviata al Comune con la quale è stato comunicato che i prelievi dei campioni d’acqua alla fontana pubblica della piazza in località Pezzè, Saline-borda sorgente e Saline borda Valdalanga hanno dato esito sfavorevole. È stata evidenziata la presenza di batteri Coliformi (29 Mpn/100ml, ovvero il metodo Mpn con cui viene associata un codice, a cui corrisponde un certo numero di batteri, che permette quindi di determinare la carica batterica in 100 millilitri d’acqua). Di conseguenza veniva meno l’idoneità all’uso potabile se non previa bollitura. È seguita la comunicazione del Bim Gsp a protocollo il 9 maggio, contenente le medesime indicazioni e prescrizioni.



L’ORDINANZA

Il prelievo è stato effettuato sulla fontana pubblica della piazza dell’abitata borgata Pezzé in alta Val di Ren. Un cittadino che risiede in quella zona ha detto che dal suo rubinetto usciva acqua mista a terriccio. Giovedì l’'amministrazione comunale del sindaco Loris Maccagnan ha emesso un'ordinanza di divieto dell'uso dell'acqua dell'acquedotto che fornisce la borgata. L'avviso è stato diffuso nel paese dove subito è arrivata l’autobotte. Il divieto di bere l’acqua rimane in vigore per tutto il periodo occorrente alle operazioni di ripristino e pulizia delle prese e delle vasche di carico, fino ad acquisizione del parere favorevole di potabilità espresso dall'Ulss 1 Dolomiti.



IL SERVIZIO

Il Bim Gsp per andare incontro all'utente dell'acquedotto della borgata Pezzè ha inviato celermente sul posto, in seguito anche alle segnalazioni di cittadini, sull'ampia piazza della fontana un'autobotte cisterna di acqua potabile fornita di tubi di gomma con rubinetti perché l'utente abbia facilità a rifornirsi da solo con cura e senza fretta e a riempire quindi eventuali bottiglie o secchi da portarsi a casa per il normale uso familiare.