LAMON - La corsa rosa ha colorato ieri, 23 maggio, le valli di Primiero e del Vanoi, quelle del passo Brocon, della val Schenèr e dell'altipiano di Lamon. I corridori e chi ha seguito la diretta tv (il Giro va in mondovisione) non poteva non far caso alla contrarietà dell'intero territorio contro l'invaso del Vanoi: striscioni, addirittura sul municipio, bandiere sventolate e sulle case. La gente ha detto no a un'opera calata dall'alto, senza aver coinvolto i comuni interessati ovvero Lamon, Canal San Bovo e sta facendo sentire la propria voce. Due giorni fa uno striscione è stato calato dal municipio di Lamon e ieri faceva bella mostra di sé. Il sindaco Loris Maccagnan, dalla scorsa estate, sta combattendo contro i mulini a vento, ma non si dà per vinto. Forte dell'appoggio del Partito democratico e di molti comuni che hanno testimoniato vicinanza fuor da ogni logica politica, il sindaco sta facendo resistenza come può. E non è solo. Molti i cittadini stanno facendo sentire la propria voce.

LA MANIFESTAZIONE

«Siamo un gruppo di privati lamonesi che ci confrontiamo sul gruppo Facebook ' Noe da Lamon' che ha trovato un po' difficile recuperare le bandiere ufficiali del movimento 'no diga' - racconta Katia Bee - che, tra l'altro, sono offerte alla popolazione in modo gratuito e sono fatte da dei volontari. Abbiamo pensato che fosse importante esporre il nostro dissenso in modo pacifico senza senso politico per questo giorno importante come il passaggio del Giro d'Italia che tanto fa sognare tutti gli appassionati di montagna, che la vivono rispettandola». Le bandiere sono state distribuite a chi le chiedeva. «La montagna, soprattutto al Giro d'Italia, regala le emozioni più belle, più faticose, più magiche ma pur sempre da rispettare le parole di Katia Bee -. La diga prevista non rispetta un territorio fragile com'è sempre stato questo».

IL PROGETTO

In questa primavera così piovosa sembra strano ricordare la siccità del 2022-23, motivo che ha avviato il finanziamento di un'opera «così impattante, in un territorio dove ci sono perizie contrastanti circa la tenuta idrogeologica del luogo in verrà realizzato un grande bacino artificiale di 33 milioni di metri cubi di acqua con la costruzione di una diga alta circa 120 metri» è questo il motivo ricorrente di chi dice no al Vanoi, una battaglia che non conosce ideologia.

IL COMUNE

Il sindaco di Lamon non ha esitato ad esporre pubblicamente, dal suo municipio, la bandiera che esprime la contrarietà alla diga. «Il Giro è stato una vetrina per Lamon, dal punto di vista della promozione del territorio è stato un grande occasione, un buon momento, belle le riprese. Ma abbiamo inteso anche mandare un messaggio forte e chiaro sul Vanoi spiega Loris Maccagnan -. È stata un'occasione anche per la popolazione di rappresentare le sue istanze, ieri è successo a Canal San Bovo e oggi a Lamon. Questa decisione di atri sui nostri territori ci accomuna». Ma questa mobilitazione della popolazione come la si spiega? «Questo successo del Comitato informale contro il Vanoi e il successo degli striscioni e delle bandiere non è dovuto solo al fatto che essere minacciata è la integrità del nostro territorio le parole del sindaco -, ma soprattutto il fatto che non abbiamo spinto l'attenzione solo ed esclusivamente al nostro territorio, ma il discorso vale per l'Italia intera. Col collega di Canal San Bovo abbiamo chiarito che non va bene soprattutto la modalità con cui viene imposta quest'opera. Non si può pensare di spendere cifre immense di denaro pubblico per costruire opere che tutelano interessi solo di alcuni e senza il minimo coinvolgimento delle autorità locali». A oggi, infatti, i comuni interessati dall'invaso non hanno ancora ricevuto una comunicazione ufficiale. «Le valli alpine non sono colonie da sfruttare».