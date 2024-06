Caldo africano e temperature in aumento fino a sabato, poi scatta ancora l'allerta meteo

Caldo in arrivo con l'anticiclone africano, battezzato Scipione, in omaggio al celebre generale Scipione l'Africano. La pressione in rinforzo sul Mediterraneo centrale sta inaugurando una serie di giornate stabili, con temperature in progressivo aumento. Insomma, sarà estate, almeno fino al fine settimana. Tuttavia, un cambiamento significativo è previsto per il Nord Italia a partire dal weekend, con l'arrivo di una depressione atlantica che porterà temporali e un calo delle temperature.

Caldo africano, quando raggiungerà il picco

Il caldo africano raggiungerà il suo picco al Centro-Nord sabato, mentre al Sud la situazione peggiorerà con temperature massime di 33 gradi in Pianura Padana, 32-34 gradi al Centro e 38 gradi in Sardegna, con valori di 35-36 gradi diffusi in Sicilia.

Fine settimana con possibili rovesci

Il centro funzionale decentrato della Protezione civile della Regione Veneto ha emesso, infatti, un nuovo avviso di allerta gialla che prevede per il pomeriggio/sera di oggi, giovedi 6, e di domani, venerdi 7 giugno, tempo variabile a tratti instabile con possibilità di qualche rovescio anche temporalesco, specie su zone montane e pedemontane (Adige-Garda e Monti Lessini, Po, Fissero-Tartaro-CanalBianco e Basso Adige, Basso Brenta -Bacchiglione). La fase operativa di attenzione per rischio idraulico e relativa al permanere di livelli sostenuti lungo l'asta del fiume Adige, con puntuali criticita al corpo arginale lungo il tratto a valle di Boara Pisani. L'avviso vale dalle ore 14 di oggi, alle ore 14 di sabato 8 giugno.

Temperature record a maggio

Il maggio del 2024 è stato il mese più caldo mai registrato a livello mondiale da metà Ottocento, secondo il servizio meteo europeo Copernicus. Questo mese rappresenta il dodicesimo mese consecutivo con temperature record, con una temperatura media globale di 1,63°C sopra la media pre-industriale del periodo 1850-1900, superando il limite di 1,5°C. Con l'arrivo di Scipione, l'Italia si prepara ad affrontare un periodo di caldo intenso, ma il cambiamento è all'orizzonte, con l'arrivo di temporali e un calo delle temperature al Nord entro la fine della settimana.