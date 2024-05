Rigenerarsi "fluttuando", riconnettersi con l’elemento naturale primigenio dell’acqua e riacquisire consapevolezza, andando a lenire blocchi emotivi e disagi psicosomatici. Si chiama Floating meditation e sarà il trend dell’estate in fatto di discipline acquatiche per il benessere. In piscina, al mare, al lago, alle terme o semplicemente nella propria vasca da bagno, galleggiare e rilassarsi, nell’atto di fluttuare, danno un grande beneficio al corpo e alla mente, tanto da rendere questa disciplina la nuova frontiera della mindfulness, la pratica di meditazione basata sulla consapevolezza dell'esperienza presente personale.

Attraverso il potere riequilibrante dell’acqua e la meditazione (guidata o autoindotta), si può sprigionare un profondo stato di relax che porta quasi al confine fra sonno e veglia. L’importante è che la temperatura dell’acqua non sia troppo fredda e che ci si senta in un ambiente “accogliente”, senza rumori eccessivi. Già diffusa negli anni Ottanta e Novanta, la Floating therapy (terapia della fluttuazione) è diventata attuale più che mai negli Stati Uniti e in Gran Bretagna, e si sta affermando anche in Italia, specialmente nelle piscine di spa e centri termali, come una delle pratiche di wellness più indicate per liberare la mente dallo stress.

Gli elementi

Spiega Giulia Gualdi, psicologa e psicoterapeuta, specializzata in mindfulness e tecniche corporee: «L’elemento acqua, con la sua fluidità e tranquillità, è da sempre associato alla meditazione, e invita a lasciarci andare, a fluire con il momento presente, ad abbandonare le preoccupazioni della mente». «La Floating meditation – prosegue – è indicata per chiunque cerchi un modo per ridurre lo stress e promuovere il benessere mentale e fisico, ma può essere particolarmente consigliata per le persone che soffrono di ansia, tensione muscolare e disturbi del sonno. Al contrario può non risultare adatta per chi soffre di ansia legata a spazi chiusi, qualora le sessioni si dovessero svolgere in vasche all’interno di ambienti circoscritti in una spa, con l’intento di favorire la presenza di un ambiente sicuro, contenuto e privo di distrazioni, in cui poter sperimentare un rilassamento profondo».

Ogni sessione di Floating meditation agisce sul sistema nervoso simpatico, diminuendo la frequenza cardiaca, la pressione arteriosa e i livelli di cortisolo (ormone dello stress), ma anche sul sistema nervoso parasimpatico, promuovendo una sensazione di benessere generale. La pratica, aggiunge la dottoressa Gualdi, «può aiutare a ridurre l’attività delle onde cerebrali, favorendo la concentrazione, la creatività e la consapevolezza del momento presente. Galleggiare sull’acqua ricorda al nostro corpo la sensazione di essere nell’utero materno, portando a una profonda connessione con noi stessi e a una sensazione di ritorno alle origini».

Per praticare la meditazione fluttuante è bene che il corpo galleggi senza sforzo da parte dei muscoli, ecco perché è preferibile farla su materassini ad hoc (meglio rigidi) o in vasche d'acqua salata, con una densità di sale tale da consentire al corpo di restare a galla, effetto Mar Morto. Le sessioni, solitamente in piccoli gruppi, possono essere svolte con l’ausilio delle campane tibetane (il cui suono è riequilibrante per l’organismo), combinate alle parole del trainer per la meditazione guidata, e al movimento soft che dà la sensazione di essere cullati dolcemente. In alcuni casi, si pone una mascherina sugli occhi dei partecipanti, per favorire la visualizzazione delle immagini stimolate dalla meditazione guidata, proiettando la consapevolezza all’interno di sé.

Gli esercizi

Per prendere confidenza con la tecnica della Floating Meditation potete iniziare a casa: basta una vasca da bagno. La sera, prima di andare a dormire, accendete una candela rilassante all’aroma di lavanda, preparate il vostro bagno caldo e fate sciogliere nell'acqua qualche goccia di olio essenziale (per esempio di arancio, bergamotto o lavanda), poi immergetevi nella vasca. Rilassatevi. Potete tenere come sottofondo una musica rilassante (per esempio, una compilation di flauto tibetano) e chiudere gli occhi, per sentire le sensazioni che vi arrivano. Poi lasciate che l’attenzione si diriga al respiro: inspirate lentamente col naso per 4 secondi, trattenete l’aria un momento e dopo espirate dalla bocca, contando fino a 6. Ripetete più volte, osservando il senso di relax che infonderà al corpo. Per praticare Floating Meditation in piscina o in un lago balneabile, invece, meglio sempre dotarsi di tappi per le orecchie da nuoto, in gomma. Iniziate con sessioni brevi, di 5 minuti, per poi passare a 10 o 15. La Floating Meditation, compatibilmente con la condizione meteo di onde e correnti, si può fare anche al mare, su un materassino gonfiabile.