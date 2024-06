AURONZO - Questo pomeriggio alle 18 riunione dei genitori degli allievi del liceo linguistico “Cadore” di Auronzo per trovare una soluzione alla situazione d'incertezza sul futuro del blasonato istituto di piazza Vigo. La scuola è stata istituita nel 1981 su iniziativa del Comune di Auronzo di Cadore. Prima privata, è stata quindi parificata e nel tempo è rimasto l'unico liceo linguistico di tutto il Cadore-Ampezzano. Un istituto che ha via via acquisito notevole prestigio, contribuendo non poco al sostegno qualificato del settore turistico e dell'occhiale. È un modo, a detta dei suoi sostenitori, anche per trattenere i giovani al termine degli studi. Gli allievi inoltre hanno costituito un valido supporto a manifestazioni locali a carattere internazionale. Il liceo linguistico inoltre è uno dei pochi in cui è stato introdotto l'insegnamento del russo.

LE DIFFICOLTÀ

In questi anni il preside Michele Sardo assieme al suo staff non ha certamente mancato di organizzare iniziative che ponessero il liceo all'attenzione delle famiglie cadorine, così da rendere appetibile la scelta di questo corso di studi. Tuttavia a rendere problematica la sopravvivenza della scuola in questi ultimi anni hanno concorso numerosi fattori. Principalmente il vistoso calo demografico, tanto che anche le scuole elementari da tre sono passate ad una unica e così a cascata anche i gradi successivi.

GLI ALTRI MOTIVI

C'è poi la componente sportiva. Come la recente la chiusura dello stadio del ghiaccio che ha comportato la migrazione di molti giovani nelle scuole superiori di Brunico, dove posso praticare agevolmente l'hockey e altri sport, oltre a numerose agevolazioni, dai libri di testo ai trasporti. Non secondario è stato poi il periodo del covid, che ha condizionato le esercitazioni e gli approfondimenti all'estero e sul campo. E la diminuzione degli alunni comporta maggiori spese per la conduzione dell'istituto gestito dalla Cooperativa Cadore. Gestione, come viene da più parti sottolineato, che ha cercato di contenere le rette. Di qui le difficoltà sotto il profilo finanziario. «Invano - dicono alcuni genitori - si è bussato alle porte delle istituzioni a livello cadorino per avere un ulteriore supporto, quando non era sufficiente quello datoci dal Comune di Auronzo, a cui va comunque il ringraziamento».