BELLUNO - Sono 99mila 649 gli elettori di 31 comuni della provincia di Belluno che il prossimo 8 e 9 giugno sono chiamati alle urne per scegliere il proprio sindaco e rinnovare il consiglio comunale. Praticamente mezza provincia va al voto. Un numero importante in quanto questa tornata elettorale vede anche molti piccoli comuni della parte alta della provincia. Altro aspetto inusuale di questa tornata elettorale è il fatto che le amministrative coincideranno con le elezioni europee, per cui i seggi saranno aperti nelle giornate di sabato e domenica.

Le sfide

Tra normale amministrazione e battaglie, questa tornata elettorale si preannuncia interessante. Se per molti piccoli comuni le elezioni sono abbastanza scontate, in altre si preannuncia battaglia. Tra le sfide più interessanti troviamo quelle del comune di Limana, con quattro liste presentate ieri, ed Arsiè, dove sono tre le compagini. Poi Santa Giustina: il sindaco uscente Ivan Minella contro l'assessore al bilancio uscente Ennio Vigne. Situazione simile anche a Sedico, dove il sindaco uscente Stefano Deon sfiderà l'assessore uscente Gioia Sacchet, a cui si aggiunge poi Christian Roldo. Da evidenziare poi anche che nel piccolo comune di Danta di Cadore (territorio che conta circa 422 elettori) sono ben due le liste candidate; come due sono le liste a Domegge ed a San Vito di Cadore. Una notizia, quest'ultima, importante in quanto San Vito esce da un periodo di commissariamento. Per contro, un comune relativamente grande com'è quello di Longarone, conta un'unica lista con candidato il sindaco uscente Roberto Padrin. Infine, a San Nicolò, per l'ottava volta, si presenta quale candidato sindaco Giancarlo Ianese (senza nessun rivale).

I Comuni al voto

Questa tornata elettorale non vedrà i due comuni più grandi della provincia, ossia Belluno e Feltre, andare al voto, ma vedrà però molti cittadini chiamati a recarsi alle urne. Snocciolando i numeri, Agordo con 3.949 elettori, Alleghe con 1.215 elettori, Arsiè con 4.611 elettori, Borgo Valbelluna con 15.954 elettori, Calalzo di Cadore con 1.735 elettori, Chies d'Alpago con 1.393 elettori, Cibiana di Cadore con 519 elettori, Comelico Superiore con 2.359 elettori, Danta di Cadore con 422 elettori, Domegge di Cadore con 2.317 elettori, La Valle Agordina con 1.244 elettori, Limana con 4.978 elettori, Livinallongo con 1.137 elettori, Longarone con 6.872 elettori, Lorenzago con 645 elettori, Ospitale con 302 elettori, Pedavena con 4.701 elettori, Perarolo con 378 elettori, Ponte nelle Alpi con 7.881 elettori, Rocca Pietore con 1.285 elettori, San Nicolò Comelico con 362 elettori, San Pietro di Cadore con 1.475 elettori, Santa Giustina con 7.021 elettori, San Tomaso Agordino con 703 elettori, Santo Stefano di Cadore con 2.254 elettori, San Vito di Cadore con 1.658 elettori, Sedico con 10.277 elettori, Seren del Grappa con 3.478 elettori, Setteville con 5.709 elettori, Taibon Agordino con 1.933 elettori, Vallada Agordina con 882 elettori.

Gli elettori

Complessivamente quindi sono 99mila 649 gli elettori chiamati alle urne nelle giornate di sabato 8 e domenica 9 giugno. Di questi, 24mila 766 sono elettori iscritti all'Aire, ossia persone con diritto al voto che sono residenti all'estero. Un problema, questo, più volte sollevato da parte dei primi cittadini, soprattutto dei comuni della parte alta della provincia in quanto l'alto numero di residenti all'estero incide non tanto sulla percentuale dei votanti che può apparire più bassa di quella che è realmente, ma soprattutto ha un peso determinante in quei comuni in cui vi è un solo candidato che deve quindi sfidare il quorum. Pensiamo solo a Pedavena, che ha in questa tornata un solo candidato sindaco ossia Nicola Castellaz, che conta 4.674 elettori di cui 1.138 iscritti all'Aire; o il comune di Longarone con candidato sindaco unico Roberto Padrin che conta 6.924 elettori di cui 2779 iscritti all'Aire. La campagna elettorale, per tutti quei comuni che si trovano in questa situazione, non sarà quindi centrata solamente sui programmi ma anche sull'invito ai cittadini di recarsi alle urne.

