Via libera al rifacimento del ponte di Cavanella Po

ADRIA - Palazzo Celio ha approvato il progetto definitivo per il rifacimento del ponte sull'idrovora di Cavanella Po. Il presidente della Provincia di Rovigo, Enrico Ferrarese, con decreto dell'11 febbraio scorso, ha dato il via libera al progetto definitivo di demolizione e ricostruzione ex novo del manufatto, che sarà a servizio della Sp 41, nel Comune di Adria. L'incarico professionale per l'esecuzione della progettazione definitiva-esecutiva è stato affidato allo studio di ingegneria Mirko Brancaleoni di Rovigo. L'importo complessivo dell'opera è di quasi 2 milioni di euro (1.991.457). La cifra è stata interamente finanziata dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti. I lavori a base d'asta sono pari a 1.400.000 mila euro; a tale somma devono aggiungersi ventimila euro per gli oneri per la sicurezza e 571.457 per somme a disposizione dell'amministrazione provinciale.

«È un passo importante - commenta Ferrarese - per chi deve e vuole lavorare con e per il territorio. La nostra struttura sta lavorando con massimo impegno per acquisire nel più breve tempo possibile le autorizzazioni necessarie. È una nostra priorità, in quanto opera fondamentale per comunità ed il territorio, arrivare in tempi brevissimi ad espletare la gara, a far iniziare i lavori e a concluderli». Per vedere l'opera finita ci vorrà comunque almeno un altro anno.



CHIUSO DA 9 MESI

«L'infrastruttura, di proprietà della Provincia, è interclusa al traffico da mesi - ricorda il sindaco di Adria Omar Barbierato - a causa dei gravi danni subiti dai pilastri provocati probabilmente da una manovra errata di una imbarcazione». Per la precisione il ponte è chiuso dal 7 maggio scorso. «Stiamo andando avanti in sinergia con il presidente della provincia - conclude Barbierato - e ringraziamo il Consorzio di bonifica Adige Po per le risorse messe a disposizione per la realizzazione del progetto della nuova infrastruttura prospiciente l'idrovora di Cavanella Po».

Il progetto, sostenuto per un importo di 50mila euro dal Consorzio di bonifica Adige Po, prevede la realizzazione di un nuovo ponte in acciaio con una unica campata.



PERCORSO ALTERNATIVO

Per ridurre al minimo i disagi alla circolazione e ai residenti, lo scorso agosto, palazzo Tassoni ha asfaltato, con un impegno di 100mila euro, la cosiddetta strada bianca del Pastore, un percorso alternativo che collega il centro di Cavanella Po con la provinciale 41. Nel frattempo, prosegue l'unione di intenti tra palazzo Celio, Infrastrutture Venete, il braccio operativo della Regione Veneto e Comune per l'esecuzione dei lavori di riqualificazione dell'altro ponte di Cavanella, la struttura mobile dell'Articiocco con lo scopo di ridurre i disagi alla viabilità.