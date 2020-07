SEDICO - È stato denunciato ieri mattina, giovedì 2 luglio, il ladro che il 30 giugno si era introdotto nella proprietà di un residente di via Cal de Messa, rubando una bici.

Rientrando a casa il proprietario lo aveva colto in flagrante: lo aveva rincorso fotografato e pubblicato l'immagine del giovane sui social, mettendo in guardia tutti. Si tratta di un 16enne del luogo, messo alla gogna sul web, denunciato dai carabinieri di Sedico alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei minorenni di Venezia per il reato di furto in abitazione.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri il minorenne si sarebbe introdotto «nell'abitazione G.Z di Sedico asportando dal giardino un velocipede». «Durante l'allontanamento - spiegano dall'Arma - il proprietario sorprendeva il minore che vistosi scoperto abbandonava la bicicletta per poi dileguarsi. Successivi accertamenti permettevano di identificare il minore».

«Attenzione a Sedico in via Cal de Messa beccato questo rubagalline -aveva scritto il residente sul post con la foto, poi rimosso - dopo essere entrato in casa e avermi rubato la bicicletta. Oggi gli è andata male, ma state attenti».

Ultimo aggiornamento: 12:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA