SEDICO - Scelta forte quella di un residente di via Cal de Messa che ieri non ci ha pensato due volte e dopo aver sorpreso nella sua proprietà una persona che aveva appena portato via una bici lo ha fotografato e diffuso lo scatto sui social. Foto a volto scoperto del presunto malvivente, coperto solo dalla mascherina che indossava regolarmente. «Attenzione a Sedico in via Cal de Messa beccato questo “rubagalline” - scrive il residente sul post - dopo essere entrato in casa e avermi rubato la bicicletta. Oggi gli è andata male, ma state attenti».



L’avvertimento era stato pubblicato anche su “Sei di Sedico se”, ma il post dai contenuti non ritenuti appropriati è stato rimosso. Sul suo profilo invece il residente ha continuato la battaglia inserendo foto della persona trovata in azione nel giardino di casa e ricorsa. Un ragazzo giovane che si è inginocchiato di fronte all’uomo abbandonando la bici e fuggendo a piedi. «Sono giorni che gira per Sedico», hanno detto in molti e qualcuno ha anche raccontato le sue disavventure con quel giovane. Il proprietario prima di inserire il post ha chiamato i carabinieri: oggi andrà a sporgere formale denuncia. In molti lo hanno invitato a rimuovere il post, ma lui non ha voluto saperne. In molti hanno condiviso l’appello diffondendo la foto del presunto ladro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA