Scoppio in stazione a Belluno: almeno 10 indagati

di Olivia Bonetti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

BELLUNO - Saranno poco meno di una decina gli indagati per le lesioni colpose gravi causate dall'esplosione avvenuta lunedì pomeriggio nel cantiere sui binari della stazione. Uno scoppio che ha scosso la città e ha avuto come bilancio tre operai gravissimi. Ma il numero preciso dei nomi finiti sotto inchiesta non c'è ancora perché la Procura sta «aspettando di avere un quadro dei possibili indagabili». L'iscrizione nel registro degli indagati delle due ditte e di tutte le persone che potrebbero avere una responsabilità penale è un passaggio inevitabile in questo momento, proprio a garanzia di tutti. Infatti la Procura sta per nominare i consulenti che analizzeranno lo scoppio e è indispensabile mettere nelle condizioni anche gli indagati di avere un proprio consulente.