San Pietro di Cadore, incendio in baita: struttura divorata dalle fiamme

SAN PIETRO DI CADORE - Incendio nella tarda serata di ieri in una baita a San Pietro di Cadore. Sul posto è stato massiccio l'intervento dei vigili del fuoco che hanno lavorato dalle 22 fino alle 4 del mattino. Sul posto hanno operato 10 uomini con 5 mezzi. Ingenti i danni alla struttura che è stata completamente divorata dalle fiamme. La struttura era adibita in parte a fienile e in parte a ricovero attrezzi. Sono in corso le indagini per fare chiarezza sull'accaduto e per risalire alle cause dell'incendio. Al momento non è noto se la struttura sia servita dall'energia elettrica.