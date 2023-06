Sfilano le penne nere, Zaia al raduno Triveneto: in città oltre 20mila persone

BELLUNO - Questa mattina la città di Belluno si è svegliata tra suoni di fanfare, sventolìo di tricolori e striscioni che inneggiano alla storia delle penne nere con un particolare riferimento allo spirito solidaristico degli Alpini che si sta manifestando, tra l'altro, anche in queste settimane a favore delle popolazioni colpite dall'alluvione in Emilia Romagna. Il presidente del Veneto, Luca Zaia, accompagnato dal Gonfalone della Regione è arrivato in città verso le 10 dando il via alla giornata conclusiva del grande Raduno triveneto che per questo fine settimana ha collocato Belluno sotto i riflettori delle attività dell'Associazione nazionale alpini ponendola alla ribalta del ruolo più visibile nell'ambito della Famiglia Alpina.

La sfilata del Raduno Triveneto, sulle note della fanfara alpina Cadore, è arrivata verso le 10.45 sul ponte simbolo degli alpini con la numerosa sezione di Trento e il primo simbolico striscione. Il ponte degli alpini di Belluno venne costruito nel 1971 per i 100 anni di storia delle penne nere e nel 2011 all’ultimo raduno Triveneto, ospitato da Belluno, venne decorato da un grandissimo cappello che fa bella mostra di sè. Il ponte è lungo 300 metri e alto 37.

La giornata, alla quale sono previste oltre 20mila persone, è iniziata con gli onori al labaro nazionale e alle istituzioni.

Presente il presidente Luca Zaia che ha ricordato i soccorritori del Vajont a cui è dedicata l’adunata a 60 anni dal disastro.

Alle 11 il corteo è arrivato in piazza Martini, dove è stato allestito il parco delle autorità.

Poi proseguirà per piazza Vittorio Emanuele, via Roma e via Simon da Cusighe sino al suo scioglimento nella zona del Palasport "Annibale De Mas" A totale conclusione del Raduno avrà luogo il rituale del passaggio della "stecca" tra la Sezione di Belluno e quella di Venezia che organizzerà il Raduno triveneto del 2024. Si alterneranno brevi interventi dei rispettivi presidenti Lino De Pra e Franco Munarini, del sindaco di Belluno Oscar De Pellegrin e del suo collega di S. Michele al Tagliamento Flavio Maurutto. Per la precisione il Raduno del prossimo anno avrà luogo a Bibione, frazione del Comune di San Michele al Tagliamento.