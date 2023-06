BELLUNO - Lo spirito degli alpini supera ogni cosa. Anche le difficoltà logistiche che in questi giorni si fanno sentire in città. Impossibile prenotare una stanza dove dormire: gli hotel del centro città sono tutti esauriti e anche andando nei comuni limitrofi non è facile. Per la logistica in questo Raduno si è arrivati anche a Vittorio Veneto: c'è chi alloggia lì. E così c'è chi si ingegna e accoglie gli amici delle penne nere in una improvvisata camerata nei locali della sua agenzia immobiliare di via Caffi. È Michele Sacchet, membro attivo degli alpini del gruppo Salce, che in queste ore è in prima linea per l'accoglienza e per i preparativi. Il gruppo di Salce domenica sarà presente come servizio d'ordine e poi farà anche servizio di assistenza al Palaghiaccio, e per questo ha comperato anche 200 braccialettini di carta per il pubblico.

L'OMAGGIO

In venti anni di lavoro l'agente immobiliare, che ha gestito centinaia e centinaia di case, ha trovato parecchi cimeli nelle case da svuotare. «La gente butta via un sacco di cose - spiega -, e ho trovato diverse cose sugli alpini. Tra questi una splendida targa del Secondo gruppo artiglieri della montagna Vicenza. Così mi sono sempre detto appena trovo qualcuno del secondo gruppo artiglieri gliela regalo: e il destino ha voluto che arrivasse Mario Formaggio. Gli ho detto ora ti regalo qualcosa che secondo me ti commuovi e alla fine aveva gli occhi lucidi». Formaggio, l'alpino del gruppo Vicenza, ha fatto sapere a tutti con un video dai social: «Sono appena arrivato a Belluno: questo signore che si chiama Michele è titolare di questa agenzia ci dà ospitalità. Ha trovato questa targa del gruppo Vicenza e ce la dona a noi come gruppo: sono emozionato».

LA CAMERATA

Mario Formaggio è il secondo alpino arrivato all'agenzia di via Caffi. La prima penna nera si era vista in città ancora lunedì: si tratta Mario Zambelli, l'alpino arrivato da Verona con la sua sidecar, diventato amico ormai dell'intero quartiere di via Caffi. Entrambi infatti sono alloggiati nella camerata improvvisata in agenzia immobiliare, dove staranno anche alpini trevigiani. «Sabato nel pomeriggio - spiega Michele Sacchet - arrivano gli alpini di Fagarè di Treviso (comune di San Biagio di Callalta ndr): il capogruppo, Walter Candeago è di origini bellunesi, è di Castion. Era venuto su domenica scorsa per prendersi le chiavi dell'agenzia e ha fatto un giro della città con la moglie e ci siamo dati appuntamento a sabato pomeriggio».